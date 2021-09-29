Хижняк вдруге найкращий боксер року
AIBA вдруге визнала Олександра Хижняка найкращим боксером. Окрім нагороди у 2021 році, український боксер отримав ідентичну відзнаку у 2017-у.
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Також відзнаку отримав батько та тренер боксера Олександр Хижняк-старший. Він став найкращим тренером 2021 року.
Хижняк та його тренер отримали відповідні сертифікати.
Хижняк і його тренер найкращі у 2021 році / Фото ФБУ
Досягнення Хижняка
- 26-річний боксер має чимало нагород на аматорському рівні. Хижняк – чемпіон світу 2017 року та чемпіон Європи-2017.
- Українець має "золото" та "срібло" Європейських ігор у Мінську та Баку відповідно.
- На Олімпіаді-2020 Хижняк завоював срібну нагороду, прикро програвши у фіналі.