Хижняк вдруге найкращий боксер року

AIBA вдруге визнала Олександра Хижняка найкращим боксером. Окрім нагороди у 2021 році, український боксер отримав ідентичну відзнаку у 2017-у.

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Також відзнаку отримав батько та тренер боксера Олександр Хижняк-старший. Він став найкращим тренером 2021 року.

Хижняк та його тренер отримали відповідні сертифікати.



Хижняк і його тренер найкращі у 2021 році / Фото ФБУ

Досягнення Хижняка