Роман Санжар покинув посаду головного тренера футбольного клубу "Карпати".

Як йдеться на сайті "Карпат", угода між клубом та гравцем була розірвана за взаємною згодою сторін.

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Чи команду покинув лише Роман Санжар, чи й весь його тренерський штаб – не уточнюється. Як і не повідомляється те, хто буде новим тренером команди.

Хто ще покинув "Карпати"

Варто відзначити, що Санжар – не єдиний, хто покинув "Карпати" цього літа. Перед цим з клубом попрощався капітан Дмитро Кльоц. Ще раніше команду покинули Андро Гіоргадзе, Олексій Хахльов, Артем Козак та Василь Прийма. Закінчилася оренда Владислава Дубінчака та Єгора Назарини. Також в оренді в клубі перебував і Орест Кузик.

Роман Санжар очолив "Карпати" у вересні 2019 року. Команда під його керівництвом виграла лише один матч – першу гру проти полтавської "Ворскли". Після цього 17 матчів в УПЛ команда не змогла виграти, сім разів зігравши внічию. Клуб також вилетів з Кубка України, у серії пенальті поступившись першоліговому "Інгульцю".

"Карпати" не змогли дограти сезон УПЛ через фінансові проблеми. Команда не зіграла два матчі проти "Маріуполя", через що була виключена з турніру. Де почне новий сезон "Карпати" – невідомо. Вони мали б вилетіти у Першу лігу, але клуб може не отримати атестат на участь у змаганнях через борги. В такому разі доведеться виступати або в Другій лізі, або в аматорах.