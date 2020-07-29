У матчі між "Колосом" та "Маріуполем" визначалася доля путівки у кваліфікацію Ліги Європи. Переможцем цього матчу став "Колос", який забив єдиний гол вже в екстратаймі. Відзначився герой попереднього матчу проти "Дніпро-1" Антюх.

Колос – Маріуполь 1:0

Гол: Антюх, 95

"Колос" у півфіналі розгромив "Дніпро-1" 4:1. Натомість "Маріуполь" на виїзді обіграв "Олександрію".

Ці команди грали між собою в першому турі УПЛ. Відбувся він без одного дня рік тому – 30 липня 2019 року. Тоді переміг "Колос" 2:1.

Це був матч з глядачами. На НСК "Олімпійський" прийшло 5070 глядачів. Серед глядачів на трибунах був і головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Для "Маріуполя" це 4 поспіль матч на виїзді за 13 днів. До цього команда зіграла проти "Ворскли" у Полтаві, проти "Львова" та "Олександрії".

"Колос" за підсумками першої частини чемпіонату набрав 26 очок, в той час як "Маріуполь" – 25.Однак в другій частині чемпіонату команда з Ковалівки лише двічі перемогла і набрала 32 очки, в той час як "Маріуполь" переміг чотири рази (ще дві технічні перемоги над "Карпатами") і у підсумку здобув 45 очок.

Прагматичний футбол без голів

Ставки в цьому матчі були доволі великі. Переможець виходив у другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Тож ціна помилки в цьому матчі була доволі висока. Це розуміли й тренери, тому їх команди зіграли доволі обережний та прагматичний футбол.

Загалом команди грали доволі акуратно, але не обійшлося і без ушкоджень. Вже на першій хвилині удар ліктем по голові отримав нападник "Маріуполя" Фомін. Згодом захиснику азовців Чоботенку довелося накладати пов'язку на голову через кровотечу. З нею він грав до кінця матчу. У другому таймі Гавриш з "Колоса" теж достроково покинув поле через ушкодження.

Натомість моментів було не так і багато. "Колос" за перший тайм сім разів пробивав по воротах суперників, але лише два з них летіли у площину. Один з них стався вже перед свистком на перерву – Антюх пробивав, і м'яч після рикошету летів під перекладину. Але Гальчук впорався.

Красивий гол перед тим міг забити Морозко. Він ефектно обіграв суперників на краю штрафного майданчика, і цілив під дальню штангу – мимо.

В "Маріуполя" таких моментів не було.

"Колос" у другому таймі почав більше тиснути на ворота суперника. На 51-й хвилині свій момент мав Бондаренко. Він пробивав головою після навісу з флангу. Гальчук продемонстрував свою майстерність, у стрибку відбивши м'яч, який летів у кут воріт.

Згодом "Колос" отримав право на небезпечний штрафний удар. Пробивав Морозко. М'яч влучив у перекладину воріт.

"Маріуполь" міг вирвати перемогу на останній хвилині матчу. Мишньов обіграв суперників на краю штрафного та прокинув м'яч на Тополова. Удар останнього був доволі потужний і в нижній кут, але Волинець зумів врятувати "Колос".

Герой Антюх

Зважаючи, що голів в основний час не було, командам довелося грати два екстратайми по 15 хвилин. І вже в першому з них "Колос" забив. Відзначився Антюх. Лисенко навісив на дальню штангу, де півзахисник виграв верхову боротьбу в суперника та пробив головою. Траєкторія польоту м'яча була недосяжною для Гальчука, який у стрибку хоч і намагався дістати його, але не зумів та залетів у ворота разом з м'ячем.

"Маріуполю" ж тепер треба було забивати, і команди почали демонструвати доволі відкритий футбол. Азовці пішли вперед, і це дозволило "Колосу" створювати більше моментів. Хоча й у "Маріуполя" теж був небезпечний удар, з яким впорався Волинець. За декілька хвилин небезпечно пробивали й по воротах Гальчука.

Початок другого екстратайму відзначився хорошим моментом, коли пробивав Костишин. Вище.

Згодом стався доволі неприємний момент. Антюх намагався дістати до м'яча, але Гальчук був першим на виході. Та півзахисник зачепив ногою голову воротаря, який кинувся вниз забрати м'яч. Закінчував гру голкіпер "Маріуполя" з відкритою кровотечею. Арбітр матчу цього не помітив та не зупинив гру, щоб медики надали йому допомогу та зупинили кров.

Матч закінчився перемогою "Колоса", який зіграє у кваліфікації Ліги Європи. В перший же свій сезон після виходу в УПЛ команда здобула право виступити в єврокубках.