Гол Ярмоленка визнаний найкращим за "Вест Хем" у сезоні АПЛ: відео
Портал football.london назвав найкращий гол "Вест Хема" в сезоні АПЛ 2019/20.
Нагорода дісталася Андрію Ярмоленку за точний удар на 89-й хвилині матчу з "Челсі" (3:2) в 32-му турі англійської Прем'єр-ліги.
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Відео голу Ярмоленка
Статистика Ярмоленка у "Вест Хемі"
- 30-річний Ярмоленко став гравцем "Вест Хема" влітку 2018 року. Лондонський клуб заплатив "Боруссії" Дортмунд за трансфер українця 20 мільйонів євро.
- За "Вест Хем" 30-річний Ярмоленко провів 33 матчі, забив 7 голів та віддав 2 результативні передачі.
- За два роки Андрій двічі зазнавав серйозних травм.