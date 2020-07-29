Портал football.london назвав найкращий гол "Вест Хема" в сезоні АПЛ 2019/20.

Нагорода дісталася Андрію Ярмоленку за точний удар на 89-й хвилині матчу з "Челсі" (3:2) в 32-му турі англійської Прем'єр-ліги.

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Відео голу Ярмоленка

Статистика Ярмоленка у "Вест Хемі"