Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) очолив рейтинг найкращих боксерів у своїй вазі за версією Boxingtalk.

На думку видання, лідерство в рейтингу Ломаченка не підлягає сумніву. Також на 35 місці розташували українця Дениса Берінчика (13-0, 7 КО). Читайте також: Хто випередив Ломаченка у рейтингу володаря титулу WBC Берчельта: топ-3 боксерів Топ-10 рейтингу за версією Boxingtalk 1. Василь Ломаченко

2. Теофімо Лопес

3. Джервонта Девіс

4. Девін Хейні

5. Хав'єр Фортуна

6. Хорхе Лінарес

7. Річард Коммі

8. Люк Кемпбелл

9. Еммануель Тагоє

10. Лі Селбі

…

35. Денис Берінчик Досягнення Василя Ломаченка: головне У 2008 році у Пекіні став олімпійським чемпіоном.

На Олімпіаді 2012 року, яка відбувалась у Лондоні знову став найкращим. У фіналі переміг суперника з Південної Кореї.

У складі команди "Українські отамани" Василь Ломаченко не зазнав жодної поразки.

У другому бою професійної кар'єри Ломаченко прагнув встановити рекорд, завоювавши звання чемпіона світу, однак на заваді стала єдина поразка, яку зазнав титулований боксер. На рингу українець зійшовся з Орландо Салідо (Мексика). Суперник вів "брудний" бій, однак рефері ніяк не звертав на це уваги. За результатами українець таки програв.

(Мексика). Суперник вів "брудний" бій, однак рефері ніяк не звертав на це уваги. За результатами українець таки програв. Ломаченко – чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA / WBO.