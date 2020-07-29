Андрій Лунін з нового сезону стане дублером Тібо Куртуа. Керівництво "королівського клубу" поінформувало українця, що не планує віддавати його в оренду.

Після трьох оренд ("Леганес", "Вальядолід" і "Ов'єдо"), Лунін отримає можливість проявити себе на "Сантьяго Бернабеу". Про це повідомляє AS.

Читайте також: Лунін повертається у "Реал": українець зворушливо попрощався з "Ов'єдо"

Видання зазначає, що "Реал" хоче, аби він замінив Куртуа, і з цієї причини "вершкові" відпустили Люку Зідана після 16 років в клубі.

Сезон Луніна

Андрій Лунін став гравцем "Ов'єдо" 14 червня, коли перейшов з "Реала" на правах оренди. Сезон Андрій розпочав у "Вальядоліді", але покинув клуб через брак ігрової практики.

За "Ов'єдо", який грає у Сегунді, Лунін провів 19 матчів. Шість поєдинків воротар провів на нуль. Лунін допоміг команді не вилетіти в третій дивізіон.

З нового сезону українець має всі шанси стати запасним голкіпером у "Реалі".