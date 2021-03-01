Перемога Динамо, поразка Шахтаря, трофей Снігур: головні новини спорту 28 лютого

Джерело:24 канал
Динамо перемогло Львів та закріпилося на першій сходинці турнірної таблиці. Шахтар програв Зорі. Тенісистка Дарія Снігур перемогла на турнірі у Франції. Такими були головні новини спорту в неділю, 28 лютого.
Динамо на виїзді перемогло Львів, забивши чотири голи. Львів'яни відповіли одним точним ударом.
Ця перемога дозволила Динамо набрати 37 очок та на чотири бали відірватися від Шахтаря. Львів опустився на останнє місце.
Шахтар програв Зорі та втратив шанс втриматися за Динамо.
Минай в домашньому матчі обіграв Олімпік.
18-річна українська тенісистка Дарія Снігур перемогла на турнірі ITF у французькому Пуатьє. Це її перша перемога з 2019 року. Але загалом п'ятий титул.
Руслан Маліновський вийшов в основі Аталанти на матч чемпіонату Італії проти Сампдорії. Та відзначився голом у першому таймі. Аталанта у підсумку здобула перемогу.
Інший українець Віктор Коваленко весь матч провів у запасі.
Український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач проведе перший бій у 2021 році. Колишній чемпіон світу у першій напівсередній вазі Реджис Прогрейс збирається провести бій з Редкачем 17 квітня в Атланті.