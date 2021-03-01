Перемога Динамо, поразка Шахтаря, трофей Снігур: головні новини спорту 28 лютого

Динамо перемогло Львів та закріпилося на першій сходинці турнірної таблиці. Шахтар програв Зорі. Тенісистка Дарія Снігур перемогла на турнірі у Франції. Такими були головні новини спорту в неділю, 28 лютого.

Перемога Динамо, поразка Шахтаря, феноменальна Зоря, спасіння Минаю

Динамо на виїзді перемогло Львів, забивши чотири голи. Львів'яни відповіли одним точним ударом.

Перший гол було забито на 51-й секунді матчу – відзначився Бєсєдін.

Бущан пропустив м'яч поміж ніг, коли забивав Нич.

Лєднєв забив перший гол за Динамо.

Ця перемога дозволила Динамо набрати 37 очок та на чотири бали відірватися від Шахтаря. Львів опустився на останнє місце.

Шахтар програв Зорі та втратив шанс втриматися за Динамо.

Єдиний гол у матчі було забито на 90+4 хвилині – після пасу Аллахяра відзначився Іванісеня.

Зоря на той момент грала у меншості – на 80-й хвилині вилучили Жуніора Реєса.

Зоря виграла шість поспіль матчів в УПЛ – новий рекорд луганського клубу.

Шахтар перервав свою безпрограшну серію в УПЛ, яка тривала 23 матчі. Востаннє "гірники" програли майже рік тому – 15 березня 2020 року. І поступилися саме Зорі.

Завдяки цій перемозі Зоря закріпилася на третьому місці та наблизилася на відстань у чотири очки до Шахтаря. У луганців ще є матч в запасі.

Минай в домашньому матчі обіграв Олімпік.

Дубль у матчі оформив Нурієв. Обидва голи було забито з пенальті.

Попович пропустив курйозний гол – м'яч залетів йому за комірець.

Нурієв наприкінці матчу отримав червону картку та залишив команду у меншості.

Капітан Олімпіка Цимбалюк у матчі отримав травму – перелом латеральної кістки та розрив зв'язок. Його з поля забрала швидка. Гравець пропустить решту сезону.

Тріумф Снігур у Франції

18-річна українська тенісистка Дарія Снігур перемогла на турнірі ITF у французькому Пуатьє. Це її перша перемога з 2019 року. Але загалом п'ятий титул.

Гол Маліновського за Аталанту

Руслан Маліновський вийшов в основі Аталанти на матч чемпіонату Італії проти Сампдорії. Та відзначився голом у першому таймі. Аталанта у підсумку здобула перемогу.

Інший українець Віктор Коваленко весь матч провів у запасі.

Наступний бій Редкача

Український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач проведе перший бій у 2021 році. Колишній чемпіон світу у першій напівсередній вазі Реджис Прогрейс збирається провести бій з Редкачем 17 квітня в Атланті.