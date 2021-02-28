Українська тенісистка Дарія Снігур стала переможницею турніру у французькому Пуатьє. Це її перша перемога з 2019 року.

У фіналі турніру Снігур обіграла господарку змагань Клару Бурель. Однак перемога легкою не була – тенісистки зіграли всі три сети, а гра тривала дві години.

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Снігур виграла перший сет, але поступилася у другому сеті. У третьому сеті українка була попереду 5:2, але одразу скористатися своєю перевагою не зуміла. Та все ж довела гру до перемоги.

Дарія Снігур – Клара Бурель 2:1 (6:3, 2:6, 7:5)

Для 18-літньої українки це п'ята перемога на турнірах ITF, але перша перемога у фіналі з серпня 2019 року, коли вона перемогла на турнірі в Ізраїлі.

Нагадаємо, у 2019 році Снігур стала переможницею юніорського Вімблдону.