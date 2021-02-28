Закарпатський Минай та донецький Олімпік 28 лютого відкрили недільну програму 16 туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок в Ужгороді на стадіоні "Авангард" завершився перемогою Минаю.

Минай – Олімпік 2:1

Голи: Нурієв, 12 (п), 45+2 (п) – Нкенг, 21

Вилучення: Нурієв, 85

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Уже на першій хвилині Олімпік міг відкривати рахунок у грі. Донеччани організували атаку завдяки вкиданню з-за бокової лінії. У підсумку на ударній позиції опинився Тейшейра, але не влучив у площину воріт з декількох метрів.

Буквально за хвилину захист Минаю знову провалився, однак цього разу закарпатців виручив голкіпер Попович, який впорався з ударом Цимбалюка.

У матчі проти Минаю на чолі Олімпіка дебютував Юрій Калітвінцев. Що цікаво, перший тренерський досвід Калітвінцев здобув в Ужгороді, коли очолював Закарпаття.

Гольова перестрілка

Попри те, що Олімпік краще увійшов у гру, відзначитися вдалося саме "лисицям". На 12 хвилині Минай отримав право пробити пенальті. Удар з позначки впевнено виконав Анатолій Нурієв.

Однак перевага закарпатців трималася не так і довго. На 21 хвилині зимовий новачок донеччан Нкенг ударом головою замкнув навіс у штрафний Минаю. М'яч полетів за чудернацькою траєкторією і впав за комірець Поповичу – 1:1.

Наприкінці тайму Минаю вдалося знову вийти вперед. Арбітр призначив пенальті вже у компенсований до другого тайму час. М'яч влучив у руку Зотьку після того, як Цимбалюк вибив його.

Попри апеляції футболістів донецького клубу арбітр Богдан Блавацький був невблаганний. Удар з позначки знову реалізував Нурієв. Для Анатолія це вже 8 гол у сезоні і він наблизився до лідерів бомбардирської гонки Віктора Циганкова та Шахаба.

Після перерви Олімпік намагався грати першим номером, що дозволило Минаю розраховувати на контратаки. Перший справді гострий момент у другому таймі виник біля воріт минайців. Зокрема, Талліс після навісу у штрафний зумів завдати удару, однак м'яч пролетів над воротами.

Ще один момент мав Каргбо. Легіонер донеччан був на ударній позиції у штрафному Минаю, однак не знайшов простору, щоб переграти Поповича.

Вилучення Нурієва і жахлива травма Цимбалюка

На 85 хвилині Олімпік отримав чисельну перевагу. Герой Минаю Анатолій Нурієв "награв" на другу жовту картку та був вилучений. Та вже через 2 хвилини кадрових втрат зазнав Олімпік.

Євгеній Цимбалюк невдало приземлився, внаслідок чого зазнав важкого ушкодження ноги, схожого на перелом. Футболіста забрала карета швидкої допомоги прямо з футбольного поля.

За 6 компенсованих хвилин Олімпік не зміг вирвати нічию.

Завдяки перемозі Минай перервав серію із 7 поспіль поразок у різних турнірах. Також команда Василя Кобіна покинула зону вильоту. Натомість Олімпік залишився на 8 сходинці.

Минай – Олімпік відеоогляд