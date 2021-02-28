Луганська Зоря дещо сенсаційно перемогла на виїзді донецький Шахтар. Зробила це команда на останній хвилині компенсованого часу, граючи у меншості.

Шахтар та Зоря продемонстрували гостроатакувальну гру, створивши чимало моментів, щоб відзначитися. "Гірники" за матч завдали 15 ударів, 10 з яких були у площину воріт. Луганці 7 разів пробили, чотири з яких були прицільними.

До теми Динамо забило гол у ворота Львова на першій хвилині після грубої помилки воротаря: відео

На 80-й хвилині матчу Зоря залишилася у меншості. Після перегляду повтору, лівий захисник Жуніор Реєс отримав пряму червону картку.

Але Зоря, коли вже йшов компенсований час, вирішила не просто триматися за нічию 0:0. А організувала контрвипад. Форвард Аллахяр вибігав по правому флангу. Проти нього грали Соломон та Матвієнко. Але нападник знайшов можливість втримати м'яч, дочекатися підключення партнера та зробити простріл. Пас він віддав на Іванісеню, який уник опіки Маркоса Антоніо та у дотик відправив м'яч у ворота Шахтаря.

Відео голу Іванісені у ворота Шахтаря

Саме цей гол і приніс перемогу Зорі.