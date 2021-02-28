В неділю, 28 лютого, Шахтар зіграв домашній матч проти Зорі в УПЛ. Луганці здобули перемогу, забивши гол на останніх хвилині зустрічі.

Шахтар – Зоря 0:1

Гол: Іванісеня, 90+4

Вилучення: Жуніор Рейс, 80 (Зоря)

Обом командам потрібно було перемагати. Шахтарю – щоб мати шанс обійти Динамо та вийти на перше місце. Зорі – щоб повернутися на третє місце в турнірній таблиці. Адже Десна перед тим перемогла і обійшла луганчан.

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Активніше матч розпочали господарі поля. Вони одразу притисли Зорю до їх воріт. Вже на шостій хвилині зустрічі м'яч після удару Алана Патріка влучив у штангу. Після цього на 12-й хвилині Віктор Скрипник був змушений провести вимішену заміну – замість Кочергіна на поле вийшов Хомченовський.

Шахтар продовжував тиснути – Тете пробив повз кут воріт.

Але у середину першого тайму ситуація на полі різко змінилася. Вже Зоря захопила ініціативу та почала тиснути на ворота суперника. Особливо старався Гладкий та Аллахяр. Але їм забити не вдалося.

Особливо небезпечно виглядав момент Вернидуба після подачі з кутового – він завдав "удар скорпіона". Але Трубін відбив м'яч. Закінчився перший тайм тим, Що Назарина пробив з центру поля, помітивши, що Трубін вийшов задалеко з воріт. М'яч летів під перекладину, але голкіпер врятував.

У другому таймі гра дещо вирівнялася. Хоча Зоря і надалі продовжувала тиснути на ворота суперника. Шахтар відповідав своїми не менш небезпечними моментами.

Та все найцікавіше сталося за десять хвилин до кінця основного часу. Жуніор Рейс невдало зіграв на своїй половині поля, збивши Жуніора Мораеса. Спочатку він отримав жовту картку, але після перегляду VAR арбітерка Катерина Монзуль показала йому пряму червону картку.

Шахтар намагався скористатися грою в більшості. Небезпечним був удар Ісмаілі вже на останній хвилині основного часу.

Монзуль додала чотири хвилини. І на останній з них Зоря забила переможний гол. Аллахяр зумів втекти в контратаку. З ним побіг і Іванісеня. Порчу було декілька гравців Шахтаря, але вони не завадили іранському нападнику прострелити, а півзахисту завдати влучного удару по воротах.

Відеоогляд матчу Шахтар – Зоря

Зоря перемагає у меншості та підіймається на третє місце. Шахтар зазнає першої поразки в УПЛ в цьому сезоні. І втрачає шанс обійти Динамо.