У матчі між Минаєм та Олімпіком в УПЛ воротар команди-господарів пропустив курйозний гол. М'яч залетів йому за спину.

Минаю вдалося відкрити рахунок у цьому матчі на 12-й хвилині, коли Нурієв забив з пенальті.

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Олімпік же зрівняв рахунок на 21 хвилині. Пасіч навісив з флангу. Нкенг відірвався від опікунів та потилицею пробив по воротах. Голкіпер Минаю не очікував на такий удар. І м'яч по недосяжній для нього траєкторії залетів у ворота.

Відео голу Нкенга у ворота Минаю

Варто додати, що це не перший раз, коли у цьому сезоні воротарі Минаю пропускають курйозні голи. У 15 турі у матчі проти Олександрії на виїзді інший голкіпер команди Антон Каніболоцький теж пропустив гол після власної помилки.