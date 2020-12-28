28 грудня у німецькому Рупольдінгу на "Хімгау-Арені" відбулася традиційна Різдвяна гонка.

Сенсаційну перемогу у гонці здобула команда Росії у складі Євгенії Павлової та Матвея Єлісєєва. Срібло та бронзу у запеклій боротьбі вибороли команди Німеччини. Про це повідомляє 24 канал.

Україна, яка була представлена Вітою Семеренко та Дмитром Підручним, з 7 промахами у гонці переслідування фінішувала 9-ю (+2:39.6).

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Як побудована Різдвяна гонка? У Різдвяній гонці беруть участь 10 дуетів – жінка та чоловік в кожному. Змагання нагадують одиночний супермікст і розділені на два етапи: спочатку біатлоністи пробіжать мас-старт, а за його результатами стартують в гонці переслідування. Саме за результатами персьюта будуть визначені переможець і призери гонки. Відставання перед переслідуванням буде розділене на два, тому спортсменам головне не програти дуже багато часу в першій гонці.



Обидві дисципліни складаються з восьми вогневих рубежів (по чотири стрільби у чоловіків і жінок). За кожен промах спортсмени пробіжать штрафне коло, яке, на відміну від звичайного, становить всього 50 метрів дистанції. Після останньої стрільби чоловіки біжать ще одне коло навколо стадіону, що становить 1300 метрів, а потім фінішують.

Мас-старт

Віта ідеально пройшла перший етап, закривши всі мішені та передала етафету Дмитру другою (відставання від лідера 4,2 секунди). Всього три біатлоністки змогли закрити всі мішені на першій стрільбі. Підручний продовжив тріумф Семеренко на другому етапі та також відстрілявся "на чисто".

Віта отримала передачу на свій етап першою завдяки швидкострільності Дмитра. На жаль, під час третьої стрільби українка допустила одну помилку та знову опустила нашу команду на третє місце. На четвертому етапі Підручний активно догнав лідерів, але два промахи на стрільбі одразу опустили Україну на 4 позицію (+30 секунд від лідера).

Семеренко на стрільбі лежачи не змогла закрити одну мішень і Україна понизилась аж на 6 позицію з відставанням у понад 40 секунд. На шостому етапі Дмитро Підручний виправився, відстрілявшись "на нуль".

Сьомий етап: один промах у Віти і та ж 5 позиція. На заключному етапі мас-старту Дмитро останнім патроном не закрив мішень та прикро не зміг повернути Україну в топ-3. У підсумку, наша команда отримала 5 стартовий номер на гонку переслідування.

Різвяна гонка 2020: результат мас-старту

1. Євгенія Павлова/Матвєй Єлісєєв (Росія) 33.15,3

2. Франциска Пройс/Сімон Шемпп (Німеччина) +18,2

3. Ліза Тереза Гаузер/Юліан Еберхард (Австрія) +50,2

4. Доротея Вірер/Лукас Гофер (Італія) +1.09,1

5. Віта Семеренко/Дмитро Підручний (Україна) +1.17,1

6. Деніз Херрман/Бенедікт Долль (Німеччина) +1.19,7

7. Маркета Давидова/Міхал Крчмар (Чехія) +1.45,6

8. Дінара Алімбекова/Антон Смольський (Білорусь) +1:50,1

9. Елізабет Хогберг/Торстейн Стенерсен (Швеція) +2:26,0

10. Лєна Хеккі/Себастьян Сталдер (Швейцарія) +3:38,9

Гонка переслідування

За правилами гонки Віта Семеренко стартувала другу частину Різдвяної гонки п'ятою, з відставанням від лідера у 39 секунд. На стрільбі українка допустила одну помилку і передала естафету сьомою. Дмитро Підручний також пішов на одне штрафне коло.

Третій етап: Віта знову з одним промахом, але вже передала естафету ще нижче. Четвертим етапом у Підручного також промах і місце далеко за топ-5. Згодом режисери трансляції навіть перестали показувати українську команду.

У підсумку, Україна фінішувала на 9 позиції, програвши лідеру майже 3 хвилини.

Різвяна гонка 2020: результат

1. Євгенія Павлова/Матвєй Єлісєєв (Росія) 33:06.4

2. Франциска Пройс/Сімон Шемпп (Німеччина) +7.1

3. Деніз Херрман/Бенедікт Долль (Німеччина) +25.1

4. Доротея Вірер/Лукас Гофер (Італія) +25.2

5. Ліза Тереза Гаузер/Юліан Еберхард (Австрія) +40.1

6. Маркета Давидова/Міхал Крчмар (Чехія) +1:39.6

7. Лєна Хеккі/Себастьян Сталдер (Швейцарія) +1:59.8

8. Дінара Алімбекова/Антон Смольський (Білорусь) +2:14.7

9. Віта Семеренко/Дмитро Підручний (Україна) +2:39.6

10. Елізабет Хогберг/Торстейн Стенерсен (Швеція)