Мені потрібен психолог, – Мессі
Жива легенда футболу Ліонель Мессі зізнався, що потребує допомоги психолога. Дружина аргентинського нападника Барселони наполягала, щоб Мессі відвідав психолога, проте Ліонель вперто не йде до лікаря.
Мессі в інтерв'ю Mundo Deportivo розповів, що ніколи не ходив до психолога. Водночас Мессі визнає, що йому потрібно було це зробити.
До речі Мессі розповів, чи покине Барселону: у Лео закінчується контракт
"Я повинен був сходити до нього, але ніколи не ходив", – сказав Мессі.
Мені важко зробити цей крок
Водночас Мессі не може знайти причини цього рішення. За словами футболіста, йому складно зробити цей крок.
Я не знаю. Мені важко зробити цей крок, хоча розумію, що психолог мені потрібен. Антонелла (дружина Мессі, – Спорт 24) Багато разів наполягала, щоб я пішов, що це необхідність,
– розповів Лео.
Він додав, що тримає все при собі та не ділиться цим.
"Знаю, що мені це потрібно для того, що я роблю, для мого повсякденного життя. Психолог приніс би мені користь, але я не ходжу до нього", – зазначив Мессі.
Поділитися новиною