Жива легенда футболу Ліонель Мессі зізнався, що потребує допомоги психолога. Дружина аргентинського нападника Барселони наполягала, щоб Мессі відвідав психолога, проте Ліонель вперто не йде до лікаря.

Мессі в інтерв'ю Mundo Deportivo розповів, що ніколи не ходив до психолога. Водночас Мессі визнає, що йому потрібно було це зробити.

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"Я повинен був сходити до нього, але ніколи не ходив", – сказав Мессі.

Мені важко зробити цей крок

Водночас Мессі не може знайти причини цього рішення. За словами футболіста, йому складно зробити цей крок.

Я не знаю. Мені важко зробити цей крок, хоча розумію, що психолог мені потрібен. Антонелла (дружина Мессі, – Спорт 24) Багато разів наполягала, щоб я пішов, що це необхідність,

– розповів Лео.

Він додав, що тримає все при собі та не ділиться цим.

"Знаю, що мені це потрібно для того, що я роблю, для мого повсякденного життя. Психолог приніс би мені користь, але я не ходжу до нього", – зазначив Мессі.

До уваги. У 2020 році Мессі перебуває в центрі скандалів довкола Барселони. Футболіст начебто хотів покинути Барселону, однак клуб вмовив його залишитися. У сезоні-2019/2020 Барселона не виграла жодного трофею. Також каталонці проводять непереконливий сезон-2020/2021.