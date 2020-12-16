Українська дзюдоїстка Білодід підкорила фанатів ідеальною фігурою в купальнику: фото
Зіркова українська дзюдоїстка Дарія Білодід підкорила фанатів, примірявши крихітний купальник на відпочинку.
Білодід в інстаграмі показала свою нову подружку, з якою познайомилася під час відпустки. При цьому спортсменка була в купальнику.
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"З подружкою загоряємо", – коротко підписала фото Дарія.
Білодід розірвала стосунки з Денисом Поповим
Кілька місяців тому роман молодих зірок українського спорту Дениса Попова і Дарії Білодід підірвав інформаційний простір. Втім, як виявилося, відносини футболіста і дзюдоїстки не тривали довго.
Спочатку під постами спортсменки пропали коментарі з сердечками від гравця Динамо, а тепер молоді люди і зовсім відписалися один від одного в інстаграмі.
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