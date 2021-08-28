Кріштіану Роналду – футболіст Манчестер Юнайтед

Нападник Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду змінив клуб у міжсезоння. Манчестер Юнайтед повідомив про домовленість із туринським клубом щодо трансферу футболіста.

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Деталі трансферу та термін контракту із Роналду у манчестерському клубі поки що не повідомили. Проте із самим футболістом вже є домовленість щодо продовження кар'єри саме у Манчестер Юнайтед.

Що відомо про кар'єру Роналду

Вартість Кріштіану за версією авторитетного порталу Transfermarkt становить 45 мільйонів євро, а його контракт з італійським грандом діє до літа 2022 року.

Роналду починав кар'єру в Спортінгу, з якого в 2003 році перейшов у Манчестер Юнайтед, де провів шість сезонів і по-справжньому заявив про себе, домігшись трансферу в Реал у 2009-му. Влітку 2018 року португалець став гравцем Ювентуса.

За туринців Кріштіану провів 134 матчі, забив 101 гол і віддав 22 результативні передачі.

Україна виграла 13 медалей за один день Паралімпіади

У Токіо відбувся 3 змагальний день на літніх Паралімпійських іграх-2020. Чи не найбільше нагород 27 серпня серед всіх команд дісталося збірній України.

Українські спортсмени 27 серпня виграли на Паралімпіаді 13 медалей. Українці здобули 2 золоті нагороди, 7 срібних та ще 4 – бронзові. Два "золота" повернули Україну у топ-10 медального заліку. Наразі "синьо-жовті" на 9 місці.

Результати жеребкування Ліги конференцій

Луганська Зоря після провалу у кваліфікації Ліги Європи продовжить виступати у Лізі конференцій – новому турнірі УЄФА. У п'ятницю, 27 серпня, луганці дізналися суперників на груповому етапі.

Під час жеребкування Зоря була у другому кошику, тому уникнула зустрічі з такими клубами: Феєнордом, Карабах, Маккабі Тель-Авів, ПАОК, Ренн, Партизан, Клуж

Луганська команда потрапила до групи C. З першого кошика Зоря отримала в суперники італійську Рому португальського тренера Жозе Моурінью.

Група Зорі

Рома (Італія)

ЦСКА Софія (Болгарія)

Буде-Глімт (Норвегія)

Юлія Джима стала віцечемпіонкою світу з літнього біатлону

Українка Юлія Джима виграла срібну медаль на літньому чемпіонаті світу з біатлону в чеському Нове-Мєсто. Україна посіла друге місце, допустивши 2 промахи на стрільбі.

Результати гонки

1. Маркета Давідова (Чехія)

2. Юлія Джима (Україна)

3. Ірина Казакевич (РБУ)

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18. Дар'я Блашко (Україна)

25. Олена Білосюк (Україна)

26. Ольга Абрамова (Україна)

29. Анна Кривонос (Україна)