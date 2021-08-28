Кріштіану Роналду – футболіст Манчестер Юнайтед

Нападник Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду змінив клуб у міжсезоння. Манчестер Юнайтед повідомив про домовленість із туринським клубом щодо трансферу футболіста.

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Деталі трансферу та термін контракту із Роналду у манчестерському клубі поки що не повідомили. Проте із самим футболістом вже є домовленість щодо продовження кар'єри саме у Манчестер Юнайтед.

Що відомо про кар'єру Роналду

  • Вартість Кріштіану за версією авторитетного порталу Transfermarkt становить 45 мільйонів євро, а його контракт з італійським грандом діє до літа 2022 року.
  • Роналду починав кар'єру в Спортінгу, з якого в 2003 році перейшов у Манчестер Юнайтед, де провів шість сезонів і по-справжньому заявив про себе, домігшись трансферу в Реал у 2009-му. Влітку 2018 року португалець став гравцем Ювентуса.
  • За туринців Кріштіану провів 134 матчі, забив 101 гол і віддав 22 результативні передачі.

Україна виграла 13 медалей за один день Паралімпіади

У Токіо відбувся 3 змагальний день на літніх Паралімпійських іграх-2020. Чи не найбільше нагород 27 серпня серед всіх команд дісталося збірній України.

Українські спортсмени 27 серпня виграли на Паралімпіаді 13 медалей. Українці здобули 2 золоті нагороди, 7 срібних та ще 4 – бронзові. Два "золота" повернули Україну у топ-10 медального заліку. Наразі "синьо-жовті" на 9 місці.

Результати жеребкування Ліги конференцій

Луганська Зоря після провалу у кваліфікації Ліги Європи продовжить виступати у Лізі конференцій – новому турнірі УЄФА. У п'ятницю, 27 серпня, луганці дізналися суперників на груповому етапі.

Під час жеребкування Зоря була у другому кошику, тому уникнула зустрічі з такими клубами: Феєнордом, Карабах, Маккабі Тель-Авів, ПАОК, Ренн, Партизан, Клуж

Луганська команда потрапила до групи C. З першого кошика Зоря отримала в суперники італійську Рому португальського тренера Жозе Моурінью.

Група Зорі

  • Рома (Італія)
  • ЦСКА Софія (Болгарія)
  • Буде-Глімт (Норвегія)

Юлія Джима стала віцечемпіонкою світу з літнього біатлону

Українка Юлія Джима виграла срібну медаль на літньому чемпіонаті світу з біатлону в чеському Нове-Мєсто. Україна посіла друге місце, допустивши 2 промахи на стрільбі.

Результати гонки

1. Маркета Давідова (Чехія)
2. Юлія Джима (Україна)
3. Ірина Казакевич (РБУ)

18. Дар'я Блашко (Україна)
25. Олена Білосюк (Україна)
26. Ольга Абрамова (Україна)
29. Анна Кривонос (Україна)