Кріштіану Роналду – футболіст Манчестер Юнайтед
Нападник Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду змінив клуб у міжсезоння. Манчестер Юнайтед повідомив про домовленість із туринським клубом щодо трансферу футболіста.
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Деталі трансферу та термін контракту із Роналду у манчестерському клубі поки що не повідомили. Проте із самим футболістом вже є домовленість щодо продовження кар'єри саме у Манчестер Юнайтед.
Що відомо про кар'єру Роналду
- Вартість Кріштіану за версією авторитетного порталу Transfermarkt становить 45 мільйонів євро, а його контракт з італійським грандом діє до літа 2022 року.
- Роналду починав кар'єру в Спортінгу, з якого в 2003 році перейшов у Манчестер Юнайтед, де провів шість сезонів і по-справжньому заявив про себе, домігшись трансферу в Реал у 2009-му. Влітку 2018 року португалець став гравцем Ювентуса.
- За туринців Кріштіану провів 134 матчі, забив 101 гол і віддав 22 результативні передачі.
Україна виграла 13 медалей за один день Паралімпіади
У Токіо відбувся 3 змагальний день на літніх Паралімпійських іграх-2020. Чи не найбільше нагород 27 серпня серед всіх команд дісталося збірній України.
Українські спортсмени 27 серпня виграли на Паралімпіаді 13 медалей. Українці здобули 2 золоті нагороди, 7 срібних та ще 4 – бронзові. Два "золота" повернули Україну у топ-10 медального заліку. Наразі "синьо-жовті" на 9 місці.
Результати жеребкування Ліги конференцій
Луганська Зоря після провалу у кваліфікації Ліги Європи продовжить виступати у Лізі конференцій – новому турнірі УЄФА. У п'ятницю, 27 серпня, луганці дізналися суперників на груповому етапі.
Під час жеребкування Зоря була у другому кошику, тому уникнула зустрічі з такими клубами: Феєнордом, Карабах, Маккабі Тель-Авів, ПАОК, Ренн, Партизан, Клуж
Луганська команда потрапила до групи C. З першого кошика Зоря отримала в суперники італійську Рому португальського тренера Жозе Моурінью.
Група Зорі
- Рома (Італія)
- ЦСКА Софія (Болгарія)
- Буде-Глімт (Норвегія)
Юлія Джима стала віцечемпіонкою світу з літнього біатлону
Українка Юлія Джима виграла срібну медаль на літньому чемпіонаті світу з біатлону в чеському Нове-Мєсто. Україна посіла друге місце, допустивши 2 промахи на стрільбі.
Результати гонки
1. Маркета Давідова (Чехія)
2. Юлія Джима (Україна)
3. Ірина Казакевич (РБУ)
…
18. Дар'я Блашко (Україна)
25. Олена Білосюк (Україна)
26. Ольга Абрамова (Україна)
29. Анна Кривонос (Україна)