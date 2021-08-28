Криштиану Роналду – футболист Манчестер Юнайтед
Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду сменил клуб в межсезонье. Манчестер Юнайтед сообщил о договоренности с туринским клубом по трансферу футболиста.
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Детали трансфера и срок контракта с Роналду в манчестерском клубе пока не сообщили. Однако с самим футболистом уже есть договоренность о продолжении карьеры именно в Манчестер Юнайтед.
Что известно о карьере Роналду
- Стоимость Криштиану по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 45 миллионов евро, а его контракт с итальянским грандом действует до лета 2022 года.
- Роналду начинал карьеру в Спортинге, из которого в 2003 году перешел в Манчестер Юнайтед, где провел шесть сезонов и по-настоящему заявил о себе, добившись трансфера в Реал в 2009-м. Летом 2018 года португалец стал игроком Ювентуса.
- За туринцев Криштиану провел 134 матча, забил 101 гол и отдал 22 результативные передачи.
Украина выиграла 13 медалей за один день Паралимпиады
В Токио состоялся 3 соревновательный день на летних Паралимпийских играх-2020. Больше всего наград 27 августа среди всех команд досталось сборной Украины.
Украинские спортсмены 27 августа выиграли на Паралимпиаде 13 медалей. Украинцы получили 2 золотые награды, 7 серебряных и еще 4 – бронзовых. Два "золота" вернули Украину в топ-10 медального зачета. Сейчас "сине-желтые" на 9 месте.
Результаты жеребьевки Лиги конференций
Луганская Заря после провала в квалификации Лиги Европы продолжит выступать в Лиге конференций – новом турнире УЕФА. В пятницу, 27 августа, луганчане узнали соперников на групповом этапе.
Во время жеребьевки Заря была во второй корзине, поэтому избежала встречи с такими клубами: Фейеноордом, Карабах, Маккаби Тель-Авив, ПАОК, Ренн, Партизан, Клуж
Луганская команда попала в группу C. Из первой корзины Заря получила в соперники итальянскую Рому португальского тренера Жозе Моуринью.
Группа Зари
- Рома (Италия)
- ЦСКА София (Болгария)
- Буде-Глимт (Норвегия)
Юлия Джима стала вице-чемпионкой мира по летнему биатлону
Украинка Юлия Джима выиграла серебряную медаль на летнем чемпионате мира по биатлону в чешском Нове-Место. Украина заняла второе место, допустив 2 промаха на стрельбе.
Результаты гонки
1. Маркета Давидова (Чехия)
2. Юлия Джима (Украина)
3. Ирина Казакевич (РБУ)
…
18. Дарья Блашко (Украина)
25. Елена Билосюк (Украина)
26. Ольга Абрамова (Украина)
29. Анна Кривонос (Украина)