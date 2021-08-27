Українські спортсмени 27 серпня виграли на Паралімпіаді 13 медалей. Українці здобули 2 золоті нагороди, 7 срібних та ще 4 – бронзові. Два "золота" повернули Україну у топ-10 медального заліку. Наразі "синьо-жовті" на 9 місці.
До теми Медальний залік України на Паралімпійських іграх-2020
Плюс два золота
Друге "золото" Україні на Паралімпіаді принесла дебютантка Ігор Мар'яна Шевчук. Шевчук виявилася найкращою у паверліфтингу.
- Наша спортсменка зуміла підкорити вагу 125 кілограмів. Українка також спробувала оновити власний світовий паралімпійський рекорд та взяти вагу 133 кілограми. Але з цим завданням не впоралася.
Другу золоту нагороду Україні принесла плавчиня Анна Стеценко. Стеценко стала найкращою у запливі на 400 метрів вільним стилем у класі S13.
- Для Стеценко це вже 5 медаль на Паралімпійських іграх. У Ріо у 2016 році Стеценко виграла три золоті та одну срібну нагороди.
Історичне срібло
Шість разів українці підіймалися на п'єдестал пошани за сріблом. Медалі здобули:
- Владислав Білий (метання спису)
- Катерина Денисенко (плавання)
- Сергій Кліпперт (плавання)
- Андрій Трусов (плавання)
- Кирило Гаращенко (плавання)
- Анастасія Москаленко (метання булави)
- Жіноча збірна України (фехтування на візках)
Також скарбничка України поповнилася 4 бронзовими медалями. Їх здобули:
- Юлія Павленко (стрибки у довжину)
- Юлія Іваницька (дзюдо)
- Наталія Ніколайчик (дзюдо)
- Єгор Дементьєв (велогонщик)
Україна – 4 за кількістю медалей
Після третього дня Паралімпіади Україна має 22 нагороди – 3 "золотих", 12 "срібних" та 6 "бронзових".
Більше медалей за Україну на Паралімпіаді здобули тільки Китай, Велика Британія та Олімпійський комітет Росії.
Саме ці три команди лідирують у медальному заліку Паралімпіади в Токіо.