Українські спортсмени 27 серпня виграли на Паралімпіаді 13 медалей. Українці здобули 2 золоті нагороди, 7 срібних та ще 4 – бронзові. Два "золота" повернули Україну у топ-10 медального заліку. Наразі "синьо-жовті" на 9 місці.

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Плюс два золота

Друге "золото" Україні на Паралімпіаді принесла дебютантка Ігор Мар'яна Шевчук. Шевчук виявилася найкращою у паверліфтингу.

Наша спортсменка зуміла підкорити вагу 125 кілограмів. Українка також спробувала оновити власний світовий паралімпійський рекорд та взяти вагу 133 кілограми. Але з цим завданням не впоралася.

Другу золоту нагороду Україні принесла плавчиня Анна Стеценко. Стеценко стала найкращою у запливі на 400 метрів вільним стилем у класі S13.

Для Стеценко це вже 5 медаль на Паралімпійських іграх. У Ріо у 2016 році Стеценко виграла три золоті та одну срібну нагороди.

Історичне срібло

Шість разів українці підіймалися на п'єдестал пошани за сріблом. Медалі здобули:

Владислав Білий (метання спису)

Катерина Денисенко (плавання)

Сергій Кліпперт (плавання)

Андрій Трусов (плавання)

Кирило Гаращенко (плавання)

Анастасія Москаленко (метання булави)

Жіноча збірна України (фехтування на візках)

Україна вперше в історії взяла медаль у командному фехтуванні на Паралімпіаді. У фіналі командного фехтування на рапірах українки здобули "срібло". У боротьбі за "золото" наші спортсменки програли китаянкам.

Також скарбничка України поповнилася 4 бронзовими медалями. Їх здобули:

Юлія Павленко (стрибки у довжину)

Юлія Іваницька (дзюдо)

Наталія Ніколайчик (дзюдо)

Єгор Дементьєв (велогонщик)

Україна – 4 за кількістю медалей

Після третього дня Паралімпіади Україна має 22 нагороди – 3 "золотих", 12 "срібних" та 6 "бронзових".

Більше медалей за Україну на Паралімпіаді здобули тільки Китай, Велика Британія та Олімпійський комітет Росії.

Саме ці три команди лідирують у медальному заліку Паралімпіади в Токіо.



Медальний залік / Скриншот