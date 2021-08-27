Результати гонки

1. Маркета Давідова (Чехія)

2. Юлія Джима (Україна)

3. Ірина Казакевич (РБУ)

…

18. Дар'я Блашко (Україна)

25. Олена Білосюк (Україна)

26. Ольга Абрамова (Україна)

29. Анна Кривонос (Україна)

Дивіться також На Кубку світу стався масовий завал лижеролерів: українець розбив шолом об асфальт – відео

Як розвивалася гонка

У фіналі суперспринту Україна мала відразу 5 представниць. Разом з Джимою вдало перший вогневий рубіж подолала Дар'я Блашко. І це попри погану погоду. Зокрема, у Нове-Мєсто були сильні пориви вітру та дощ.

Джима вдало відпрацювала й на другому вогневому рубежі, що не скажеш про Блашко – 2 промахи.

Перший промах Джима допустила на третьому вогневому рубежі, проте все одно була серед лідерок. На останній стрільбі Юлія ще раз промахнулася, але вийшла у лідерки.

На жаль, Джима не змогла втримати перевагу. Надшвидка чешка Маркета Давідова випередила українку наприкінці гонки.