Деталі трансферу та термін контракту із Роналду у манчестерському клубі поки що не повідомили. Проте із самим футболістом вже є домовленість щодо продовження кар'єри саме у Манчестер Юнайтед.
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Роналду несподівано покидає Турин
Після Євро-2020, на якому Роналду став найкращим бомбардиром, з'явилися чутки, що Кріштіану може покинути Ювентус. Футболіст спростовував інформацію.
У першому матчі нового сезону Роналду не потрапив до основного складу Ювентуса. Португалець вийшов на заміну в грі з Удінезе й навіть забив гол, який скасували через офсайд. Ювентус втратив перші очки.
Тоді в Ювентусі заявили, що футболіст не вийшов у стартовому складі через погану форму. Наставник туринців Массіміліано Аллегрі говорив, що португалець був потрібен команді в другому таймі.
Аж раптом у ЗМІ почали з'являтися чутки, що Роналду хоче покинути Ювентус. Повідомлялося, що футболіст вже забрав свої речі з бази "зебр".
Що відомо про кар'єру Роналду
- Вартість Кріштіану за версією авторитетного порталу Transfermarkt становить 45 мільйонів євро, а його контракт з італійським грандом діє до літа 2022 року.
- Роналду починав кар'єру в Спортінгу, з якого в 2003 році перейшов у Манчестер Юнайтед, де провів шість сезонів і по-справжньому заявив про себе, домігшись трансферу в Реал у 2009-му. Влітку 2018 року португалець став гравцем Ювентуса.
- За туринців Кріштіану провів 134 матчі, забив 101 гол і віддав 22 результативні передачі.