Сценаристи відомої мильної опери Санта-Барбара відпочивають перед "режисерами" історії, що сталася на футбольному матчі у Болівії. Курйоз, драма і щасливий кінець – все це сталося під час гри.

Пес бігав по полю з бутсою в зубах

Історія з бездомним псом розпочалася 24 грудня під час матчу вищого дивізіону чемпіонату Болівії між Стронгест і Насіональ (3:0). Про це повідомляє paginasiete.bo.

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Пес вибіг на футбольне поле у другому таймі гри. Невідомо де, але він знайшов бутсу, з якою бігав у зубах. Тварина пробіглася полем, після чого зрозуміла, що футбол створений не для неї.

Задоволений собою пес ліг на газон і почав гризти взуття. Та доволі важливу як на для наших днів справу переграв гравець Стронгеста Рауль Кастро.

Він взяв собаку на руки і відніс за межі поля. Пес опинився у руках поліції, про що навряд чи міг "мріяти".

Пес вибіг на футбольне поле – відео

Драма

Головна зірка матчу швидко відчула на собі смак життя. У четвер про нього говорили всі, а через два дні пес опинився без домівки.

Його знайшли у центрі міста Ла-Пас. Повідомляється, що тварина мала серйозні травми. Ймовірно, він був збитий машиною. Собаку передали в притулок для тварин.



Фото Oscar Casa y Jorge Mamani / elpotosi.net

Щасливий кінець

Про травми собаки дізнався футболіст Стронгеста Рауль Кастро. Він пообіцяв, що візьме пса собі після повернення додому.

Футболіст вже зв'язався з притулком, в який доставили собаку, та переказав гроші для допомоги чотирилапому другу.

Повідомляється, що собака отримала кличку Качіто.