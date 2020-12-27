Футбольна Санта-Барбара: пес з бутсою в зубах вибіг на поле та знайшов господаря – відео
Сценаристи відомої мильної опери Санта-Барбара відпочивають перед "режисерами" історії, що сталася на футбольному матчі у Болівії. Курйоз, драма і щасливий кінець – все це сталося під час гри.
Пес бігав по полю з бутсою в зубах
Історія з бездомним псом розпочалася 24 грудня під час матчу вищого дивізіону чемпіонату Болівії між Стронгест і Насіональ (3:0). Про це повідомляє paginasiete.bo.
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Пес вибіг на футбольне поле у другому таймі гри. Невідомо де, але він знайшов бутсу, з якою бігав у зубах. Тварина пробіглася полем, після чого зрозуміла, що футбол створений не для неї.
Задоволений собою пес ліг на газон і почав гризти взуття. Та доволі важливу як на для наших днів справу переграв гравець Стронгеста Рауль Кастро.
Він взяв собаку на руки і відніс за межі поля. Пес опинився у руках поліції, про що навряд чи міг "мріяти".
Пес вибіг на футбольне поле – відео
Драма
Головна зірка матчу швидко відчула на собі смак життя. У четвер про нього говорили всі, а через два дні пес опинився без домівки.
Його знайшли у центрі міста Ла-Пас. Повідомляється, що тварина мала серйозні травми. Ймовірно, він був збитий машиною. Собаку передали в притулок для тварин.
Фото Oscar Casa y Jorge Mamani / elpotosi.net
Щасливий кінець
Про травми собаки дізнався футболіст Стронгеста Рауль Кастро. Він пообіцяв, що візьме пса собі після повернення додому.
Футболіст вже зв'язався з притулком, в який доставили собаку, та переказав гроші для допомоги чотирилапому другу.
Повідомляється, що собака отримала кличку Качіто.
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