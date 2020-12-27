У Лос-Анджелесі (США) у ніч з 26 на 27 грудня відбувся веччір боксу. Донедавна популярний американський боксер Джеймс Кіркленд зустрічався з мексиканцем Хуаном Масіасом Монтіелем.

Перемога за 3 хвилини

36-річний Кіркленд дещо несподівано не зміг продовжити переможну серію до трьох поєдинків, пише 24 канал. Він зазнав нищівної поразки від мексиканця вже в першому раунді.

До слова Альварес отримав суперника на наступний бій – дата

Кіркленд традиційно кинувся вперед, проте ще до закінчення стартової хвилини бою опинився у нокдауні. Він пропустив короткий лівий назустріч.

На екваторі першого раунду Монтіель відправив американця на настил серією ударів біля канатів.

Племінник знаменитого ексчемпіона світу Фернандо Монтіеля вирішив не зволікати і добив суперника. Як результат – третє падіння Кіркленда і втручання рефері.

Монтіель здобув перемогу технічним нокаутом.

Кіркленд – Монтіель відеоогляд