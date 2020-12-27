Відомого боксера Кіркленда відправили у важкий нокаут у першому раунді: відео
У Лос-Анджелесі (США) у ніч з 26 на 27 грудня відбувся веччір боксу. Донедавна популярний американський боксер Джеймс Кіркленд зустрічався з мексиканцем Хуаном Масіасом Монтіелем.
Перемога за 3 хвилини
36-річний Кіркленд дещо несподівано не зміг продовжити переможну серію до трьох поєдинків, пише 24 канал. Він зазнав нищівної поразки від мексиканця вже в першому раунді.
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Кіркленд традиційно кинувся вперед, проте ще до закінчення стартової хвилини бою опинився у нокдауні. Він пропустив короткий лівий назустріч.
На екваторі першого раунду Монтіель відправив американця на настил серією ударів біля канатів.
Племінник знаменитого ексчемпіона світу Фернандо Монтіеля вирішив не зволікати і добив суперника. Як результат – третє падіння Кіркленда і втручання рефері.
Монтіель здобув перемогу технічним нокаутом.
Кіркленд – Монтіель відеоогляд
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