Василь Ломаченко після поразки Теофімо Лопесу намагається добитися реваншу з американським боксером. Українець не може змиритися з поразкою і переконаний, що здолає Лопеса.

Ломаченко дав інтерв'ю журналу The Ring, в якому вкотре висловив бажання провести реванш з Лопесом.

До теми Судді були проти мене: Ломаченко відповів на критику

Схоже, що Ломаченка заділа не стільки поразка Лопесу, як висловлювання американця. Зокрема, Лопес переконаний, що реванш з Ломаченком немає сенсу.

"Проведемо 100 поєдинків, я здобуду 100 перемог", – зухвало заявляв Лопес.

Слабо довести?

Ломаченко вважає, що Лопесу пощастило виграти бій. На думку українця, американець переглянув бій і зрозумів це.

Хотів би провести з ним реванш. Він каже, що в 100 поєдинках здобуде 100 перемог. Слабо довести? Йому просто пощастило. Але якщо він вважає себе реальним чемпіоном, то чому б не вийти і не розставити всі крапки над "i"? Доведи це! Бийся зі мною ще раз. Моя думка? Думаю, Лопеси переглянули бій зранку й зрозуміли, що їм просто пощастило, що саме їх оголосили переможцями,

– сказав Ломаченко.

Чи реальний реванш

У поєдинку з Лопесом українець втратив титули WBA, WBC, WBO. 23-річний Лопес став наймолодшим абсолютним чемпіоном світу.

Варте уваги Ломаченко назвав дату наступного бою

Перед поєдинком сторони вирішили не включати в контракт опцію про реванш. Лопес звинувачував Ломаченка, мовляв, українець відмовився від цієї опції. Однак Василь заперечив цю інформацію.

Слід додати, що Ломаченко вийшов на бій з Лопесом з травмою плеча. Після поєдинку українець переніс операцію.