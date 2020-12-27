Бразильський футбольний клуб Сантос заперечує, що аргентинець Ліонель Мессі побив рекорд легендарного Пеле. Мессі у Барселоні побив рекорди Пеле за кількістю голів в одному клубі. Пеле грав саме за Сантос.

На офіційному сайті Сантоса з'явилася заява, в якій заперечується факт того, що Мессі побив рекорд Пеле по голам за один клуб.

До теми Українські голкіпери на чолі з Шовковським отримають ексклюзивні подарунки від Мессі

Рекорд Мессі

Мессі 22 грудня забив свій 644-й гол у кар'єрі за іспанську Барселону. Після цього було оголошено, що він став найкращим бомбардиром в історії футболу по голам за один клуб.

Аргентинець обійшов бразильця Пеле, який забив 643 м'ячі за Сантос в офіційних матчах.

Спростування Сантоса

Сантос наполягає, що Пеле забив 1091 гол. Бразильці незадоволені, що 448 голів, які були забиті Пеле в товариських зустрічах, не беруть до рахунку.

Пеле звинувачують, що частина голів були забиті невідомим командами "на пляжах у Бразилії". Та в Сантосі заявляють, що матчі проводилися відповідно до правил футболу та офіційно реєструвалися.

Багато з 448 голів, які сьогодні намагаються "дискваліфікувати", були забиті в матчах проти провідних клубів своїх країн. Америці (Мексика) і Коло Коло (Чилі) Пеле забивав по 9 разів. Інтеру, однією з головних європейських команд 1960-х років, – 8 разів,

– мовиться у повідомленні.

Також повідомляється, що Пеле забивав у ворота: Рівер Плейт, Бока Хуніорс, Расинг, Реал Мадрид, Ювентус, Лаціо, Наполі, Бенфіка та Андерлехт.

"Сама Барселона, де зараз грає Мессі, теж була жертвою Пеле: 4 голи, забиті в 4 матчах. Ми повинні пам'ятати, що клуби могли грати тільки товариські матчі зі схвалення регіональних і національних федерацій, що є одним з правил, встановлених ФІФА.

Облік суб'єктивних ознак, таких як сила опонентів, неідеальний для складання статистичних даних. Цифри абсолютні. Гол у ворота Ейбара статистично збігається з голом у ворота Валенсії. Гол у ворота Трансвааля з Суринаму має таку ж цінність, що і гол, забитий у ворота Реала на Сантьяго Бернабеу", – йдеться у тексті заяви.

Що цікаво, сам Пеле привітав Мессі з рекордом.