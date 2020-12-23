Новий "Король футболу": Мессі побив рекорд легендарного Пеле
Аргентинський нападник Барселони Ліонель Мессі у матчі проти Вальядоліда відзначився результативним ударом. Цей гол дозволив йому перевершити рекорд Пеле.
33-річний форвард поставив крапку у зустрічі 15-го туру іспанської Ла Ліги. Для Ліонеля Мессі цей результативний удар став 644-м у футболці каталонської Барселони, пише 24 канал.
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Побив рекорд легенди
Нападнику вдалось побити рекорд легендарного Пеле. На його рахунку у складі Сантоса було 643 голи. Лео ще у минулому поєдинку зрівнявся з бразильцем за кількістю голів за один клуб. Цікаво, щоб показати таку результативність Пеле знадобилось 17 років, а от Мессі на один рік менше – 16.
Сам бразилець публічно привітав Ліонеля ще після того, як капітан Барселони повторив його рекорд.
На 65-й хвилині Мессі ефектно приборкав сильну передачу, яку Педрі віддав у штрафний майданчик, піймав на протиході свого опікуна та пробив у кут воріт. Аргентинець довів рахунок до розгромного – 0:3.
Гол Мессі дивіться відео
Коротко про Ліонеля Мессі:
- Аргентинець є вихованцем Барселони, у структурі якої перебуває з 2000-го року, коли йому було 13 років. За весь цей час він награв за першу команду лише в чемпіонаті Іспанії 488 матчів, забивши 445 голів.
- У Лізі чемпіонів він зіграв 146 матчів, забивши 118 голів. За збірну Аргентини – 139 матчів і 71 гол. Він 4 рази вигравав Лігу чемпіонів, 10 разів був чемпіоном Іспанії і 6 разів отримував "Золотий м'яч".
- Міг покинути каталонський клуб, але залишився у команді, де продовжує вести Барселону вперед у ролі капітана.
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