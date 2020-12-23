Аргентинський нападник Барселони Ліонель Мессі у матчі проти Вальядоліда відзначився результативним ударом. Цей гол дозволив йому перевершити рекорд Пеле.

33-річний форвард поставив крапку у зустрічі 15-го туру іспанської Ла Ліги. Для Ліонеля Мессі цей результативний удар став 644-м у футболці каталонської Барселони, пише 24 канал.

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Побив рекорд легенди

Нападнику вдалось побити рекорд легендарного Пеле. На його рахунку у складі Сантоса було 643 голи. Лео ще у минулому поєдинку зрівнявся з бразильцем за кількістю голів за один клуб. Цікаво, щоб показати таку результативність Пеле знадобилось 17 років, а от Мессі на один рік менше – 16.

Сам бразилець публічно привітав Ліонеля ще після того, як капітан Барселони повторив його рекорд.

На 65-й хвилині Мессі ефектно приборкав сильну передачу, яку Педрі віддав у штрафний майданчик, піймав на протиході свого опікуна та пробив у кут воріт. Аргентинець довів рахунок до розгромного – 0:3.

Гол Мессі дивіться відео