З ким зіграють Шахтар і Динамо у Лізі чемпіонів, безславний виліт Зорі: новини спорту 26 серпня
Джерело:24 канал
У четвер, 26 серпня, відбулось чимало подій у світі спорту. Про найважливіші з них читайте у дайджесті від Спорт24.
Результати жеребкування Ліги чемпіонів
26 серпня відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Визначилися усі групи та команди.
До слова Повторення минулого сезону: Шахтар отримав суперників у Лізі чемпіонів
Перед жеребкуванням усі 32 команди поділили на чотири кошики. До першого потрапили переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи минулого сезону, а також шість переможців топ-чемпіонатів – Англії, Іспанії, Німеччини, Італії, Франції та Португалії. Решта три кошики сформували на основі рейтингу клубів.
Донецький Шахтар під час жеребкування потрапив у третій кошик, а київське Динамо – в четвертий.
Результати жеребкування:
- Група A: Манчестер Сіті, ПСЖ, РБ Лейпциг, Брюгге
- Група B: Атлетіко, Ліверпуль, Порту, Мілан
- Група C: Спортінг, Боруссія (Дортмунд), Аякс, Бешикташ
- Група D: Інтер, Реал, Шахтар, Шериф
- Група E: Баварія, Барселона, Бенфіка, Динамо
- Група F: Вільярреал, Манчестер Юнайтед, Аталанта, Янг Бойз
- Група G: Лілль, Севілья, Зальцбург, Вольфсбург
- Група H: Челсі, Ювентус, Зеніт, Мальме
Зоря вилетіла з Ліги Європи
Луганська Зоря у кваліфікації Ліги Європи зазнала другої поразки від австрійського Рапіду та покинула турнір. У першому матчі раунду плей-офф Зоря пропустила три м'ячі від Рапіду, а в домашній для себе грі знову тричі пропустила. Відмінність від першого поєдинку полягає в тому, що сама команда Віктора Скрипника змогла двічі забити цього разу.
На 89-й хвилині Зоря мала нагоду зрівняти рахунок і зробити 3:3 на табло, але форвард луганців Шахаб Захедітабар не забив пенальті. Хоча в цій грі він другий гол команди якраз забив з одинадцятиметрової позначки.
Єдина медаль за день на Паралімпіаді у Токіо
Збірна України закінчила виступи у другий день змагань Паралімпійських ігор у Токіо. Другий день закінчився для України з однією нагородою.
Плавчиня Єлизавета Мерешко виборола "срібло" на дистанції 200 метрів комплексним стилем.
Медаль Мерешко у другий день Паралімпіади могла стати не єдиною для України. Ще у трьох дисциплінах з плавання українські паралімпійці боролися за нагороди, але у підсумку посіли четверті місця.
Зокрема, збірна України претендувала на нагороду в естафеті 4х50 метрів вільним стилем. Однак Мерешко, яка закривала естафету для української команди, привела її лише до четвертого місця.
Також четверті місця посіли Михайло Сербін (400 метрів, вільний стиль) і Олексій Вірченко (100 метрів, спина).
Названо найкращих гравців у Лізі чемпіонів сезону 2020/21
УЄФА назвала імена найкращих футболістів Ліги чемпіонів 2020-2021. Нагороди були роздані в рамках жеребкування нового розіграшу Ліги чемпіонів.
За підсумками минулого сезону були визначені найкращі гравці на кожній позиції.
- Найкращий воротар – Едуар Менді (Челсі)
- Найкращий захисник – Рубен Діаш (Манчестер Сіті)
- Найкращий півзахисник – Н'Голо Канте (Челсі)
- Найкращий нападник – Ерлінг Голанд (Боруссія Дортмунд)