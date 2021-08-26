Прикре четверте місце

Участь у запливі повинні були взяти два українці – Михайло Сербін та Віктор Смиров. Однак останній не вийшов на старт. Поки що невідомо, чому досвідчений 35-річний плавець з України не вийшов на дистанцію.

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Протягом половини запливу Сербін тримався серед лідерів, замикавши трійку лідерів. Однак на усю дистанцію українця не вистачило. Михайло фінішував четвертим.

Паралімпійським чемпіоном на 400 метрів став Рогір Дорсман із Нідерландів. "Срібло" здобув японець Утю Томіта. Призові місця замкнув плавець з Китаю Хуа Дундун.