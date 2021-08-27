Результати жеребкування Ліги чемпіонів

26 серпня відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Визначилися усі групи та команди.

До слова Повторення минулого сезону: Шахтар отримав суперників у Лізі чемпіонів

Перед жеребкуванням усі 32 команди поділили на чотири кошики. До першого потрапили переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи минулого сезону, а також шість переможців топ-чемпіонатів – Англії, Іспанії, Німеччини, Італії, Франції та Португалії. Решта три кошики сформували на основі рейтингу клубів.

Донецький Шахтар під час жеребкування потрапив у третій кошик, а київське Динамо – в четвертий.

Результати жеребкування:

Група A: Манчестер Сіті, ПСЖ, РБ Лейпциг, Брюгге

Група B: Атлетіко, Ліверпуль, Порту, Мілан

Група C: Спортінг, Боруссія (Дортмунд), Аякс, Бешикташ

Група D: Інтер, Реал, Шахтар , Шериф

, Шериф Група E: Баварія, Барселона, Бенфіка, Динамо

Група F: Вільярреал, Манчестер Юнайтед, Аталанта, Янг Бойз

Група G: Лілль, Севілья, Зальцбург, Вольфсбург

Група H: Челсі, Ювентус, Зеніт, Мальме

Зоря вилетіла з Ліги Європи

Луганська Зоря у кваліфікації Ліги Європи зазнала другої поразки від австрійського Рапіду та покинула турнір. У першому матчі раунду плей-офф Зоря пропустила три м'ячі від Рапіду, а в домашній для себе грі знову тричі пропустила. Відмінність від першого поєдинку полягає в тому, що сама команда Віктора Скрипника змогла двічі забити цього разу.

На 89-й хвилині Зоря мала нагоду зрівняти рахунок і зробити 3:3 на табло, але форвард луганців Шахаб Захедітабар не забив пенальті. Хоча в цій грі він другий гол команди якраз забив з одинадцятиметрової позначки.

Єдина медаль за день на Паралімпіаді у Токіо

Збірна України закінчила виступи у другий день змагань Паралімпійських ігор у Токіо. Другий день закінчився для України з однією нагородою.

Плавчиня Єлизавета Мерешко виборола "срібло" на дистанції 200 метрів комплексним стилем.

Медаль Мерешко у другий день Паралімпіади могла стати не єдиною для України. Ще у трьох дисциплінах з плавання українські паралімпійці боролися за нагороди, але у підсумку посіли четверті місця.

Зокрема, збірна України претендувала на нагороду в естафеті 4х50 метрів вільним стилем. Однак Мерешко, яка закривала естафету для української команди, привела її лише до четвертого місця.

Також четверті місця посіли Михайло Сербін (400 метрів, вільний стиль) і Олексій Вірченко (100 метрів, спина).

Названо найкращих гравців у Лізі чемпіонів сезону 2020/21

УЄФА назвала імена найкращих футболістів Ліги чемпіонів 2020-2021. Нагороди були роздані в рамках жеребкування нового розіграшу Ліги чемпіонів.

За підсумками минулого сезону були визначені найкращі гравці на кожній позиції.