За підсумками минулого сезону були визначені найкращі гравці на кожній позиції.

До слова Найкращий гол в Лізі чемпіонів – удар Таремі в падінні через себе у ворота Челсі: відео

Найкращі гравці Ліги чемпіонів сезону 2020/21

Найкращий воротар – Едуар Менді (Челсі)

(Челсі) Найкращий захисник – Рубен Діаш (Манчестер Сіті)

(Манчестер Сіті) Найкращий півзахисник – Н'Голо Канте (Челсі)

(Челсі) Найкращий нападник – Ерлінг Голанд (Боруссія Дортмунд)

Ліга чемпіонів 2020-2021: коротко

У фіналі Ліги чемпіонів Челсі здобув мінімальну перемогу над Манчестер Сіті завдяки Каю Гаверцу, який забив єдиний гол у матчі. Українець Олександр Зінченко був визнаний найкращим гравцем МанСіті в програному поєдинку.

Челсі вдруге в історії став переможцем Ліги чемпіонів. Найкращим гравцем фінального матчу був визнаний півзахисник Челсі Н'Голо Канте.

Найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів 2020/21 став норвезький форвард Боруссії Дортмунд Ерлінг Голанд, який забив 10 голів.