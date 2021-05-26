Роберто Де Дзербі офіційно очолив Шахтар

Італійський тренер Роберто Де Дзербі офіційно очолив донецький Шахтар. Фахівець приступить до виконання обов'язків тренера Шахтаря з 1 липня 2021 року.

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41-річний Роберто Де Дзербі уклав з Шахтарем контракт терміном на 2 роки. Італієць став 34-м головним тренером в історії "гірників".

На тренерському містку Шахтаря Де Дзербі змінив португальця Луїша Каштру. Після успішного сезону-2019/2020 Каштру не зміг виграти з Шахтарем жодного титулу у 2021 році.

Попереднім клубом Де Дзербі був італійський Сассуоло, в якому тренер працював з 2018 року. Протягом тренерської кар'єри Де Дзербі очолював Дарфо Боаріо, Фоджу, Палермо і Беневенто.

За інформацією ЗМІ, Шахтар буде платити Де Дзербі 4 мільйони євро в рік.

Минай сенсаційно може залишитись в УПЛ

Минай не встиг вилетіти з УПЛ, як знову може повернутись в елітний український дивізіон. Трьом клубам не видають атестацію.

За інформацією журналіста Олега Ящука, закарпатський клуб – головний фаворит на підвищення у класі. Все через те, що трьом клубам чемпіонату України наразі категорично відмовляють у видачі атестації. Не повідомляється, які саме клуби можуть бути під загрозою зникнення.

Тепер знову можна широко посміхнутись. Це український футбол! Команда із Закарпаття радше за все повернеться чи залишиться в еліті. Керівництво клубу вже активно веде діалог з Прем'єр-лігою та прагне скористатись другим шансом. Минаю сповістили, що вони перші в черзі. Спитаєте, чому? Трьом нинішнім клубам УПЛ наразі категорично відмовляють у видачі атестату. Іронія долі?,

– написав журналіст.

На чемпіонаті світу з хокею розгорівся скандал через зняті прапори Білорусі та Росії

На чемпіонаті світу з хокею прапор Білорусі замінили на опозиційний біло-червоно-білий. А потім ще й зняли прапор Росії. Через це в конфлікт вступили Латвія, Білорусь та Міжнародна федерація хокею.

Водночас замінили й прапор Росії. Однак, тут все по ділу: російським спортсменам до кінця 2022 заборонено виступати на міжнародних змаганнях під своїм прапором, а також гімном та назвою. Тож навіть на чемпіонаті світу вони виступають як "нейтральні атлети" та використовують прапор олімпійського комітету РФ. Саме на нього й замінили російський триколор.

Гнівна реакція Білорусі

Заміна прапору допекла білоруській владі. Тож з країни вирішили вислати посла Латвії та весь персонал посольства в Мінську.

У таких випадках не обійшлося без симетричної відповіді – з Латвії вислали білоруських дипломатів.

Каміла Конотоп стала чемпіонкою світу з важкої атлетики

У столиці Узбекистану стартував чемпіонат світу серед юніорів з важкої атлетики. У ваговій категорії до 55 кілограм Україну представляла чинна чемпіонка Європи Каміла Конотоп.

Каміла ривок виграла з результатом 96 кілограм, а штовхання – 116 кілограм. Сума 212 – це новий рекорд світу серед юніорок і "золото" для збірної України.