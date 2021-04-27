Шахтар готовий платити Де Дзербі 4 мільйони євро в рік
Італійський журналіст Ніколо Скіра повідомив, що Шахтар продовжує працювати над тим, щоб команду очолив Роберто Де Дзербі.
До слова Каштру покине Шахтар та продовжить кар'єру в екзотичному чемпіонаті, – ЗМІ
Шахтар начебто готовий платити фахівцю 4 мільйони євро в рік.
- Зазначимо, за інформацією ЗМІ, чинний тренер Шахтаря Луїш Каштру отримує близько 1,5 мільйона євро в рік. Натомість Паулу Фонсека, попередник Каштру, отримував близько 4 мільйонів євро.
- Головний тренер Динамо Мірча Луческу, за інформацією ЗМІ, отримує близько 1,8 мільйона євро на рік.
Раніше Ніколо Скіра заявляв, що Де Дзербі – кандидатура директора Шахтаря з футболу Дарійо Срни.
Італійські ЗМІ повідомляли, що Шахтар вже провів переговори з Де Дзербі. Все той же Скіра інформував, що Шахтар пропонує тренеру контракт на 2 роки.
За даними порталу Transfermarkt, чинна угода Де Дзербі з італійським Сассуоло закінчується 30 червня.