З чого все почалося

У Ризі триває чемпіонат світу з хокею. Серед учасниць – збірна Білорусі. А також команда "нейтральних атлетів", яка виступає під прапором олімпійського комітету Російської Федерації.

З нагоди турніру в Ризі на одній з площ вивісили прапори усіх 16 країн-учасниць. А також прапор Міжнародної федерації хокею (IIHF).

Заміна білоруського прапора

Однак після того, як в Білорусі затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича, мер Риги Мартіньш Стакіс вирішив зняти прапор Білорусі. Він заявив, що в його місті не буде прапору, що символізує режим, який займається державним тероризмом.

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Замість офіційного білоруського прапора вивісили біло-червоно-білий, який використовує білоруська опозиція. За його використання в Білорусі можуть затримати. Прапор Мартіньш Стакіс отримав від білоруських політичних біженців.

Водночас замінили й прапор Росії. Однак, тут все по ділу: російським спортсменам до кінця 2022 заборонено виступати на міжнародних змаганнях під своїм прапором, а також гімном та назвою. Тож навіть на чемпіонаті світу вони виступають як "нейтральні атлети" та використовують прапор олімпійського комітету РФ. Саме на нього й замінили російський триколор.

Гнівна реакція Білорусі

Заміна прапору допекла білоруській владі. Тож з країни вирішили вислати посла Латвії та весь персонал посольства в Мінську.

У таких випадках не обійшлося без симетричної відповіді – з Латвії вислали білоруських дипломатів.

"Аполітична" Міжнародна федерація хокею

На цьому скандал не закінчився. Міжнародна федерація хокею надіслала лист меру Риги з вимогою повернути офіційний прапор Білорусі. Своє рішення вони аргументували тим, що є аполітичною організацією, і не хочуть змішувати політику та спорт. В іншому випадку вимагали зняти їх прапор з цієї площі.

Мартіньш Стакіс вирішив, що не буде повертати прапор кривавого диктатора, тому зняв прапор Міжнародної федерації хокею.