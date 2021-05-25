У порівнянні з європейською першістю, українка поліпшила показники в обох вправах, завоювавши дві "малі" золоті медалі. 

До слова На Олімпіаді-2020 уперше виступить трансгендерна спортсменка

Каміла ривок виграла з результатом 96 кілограм, а штовхання – 116 кілограм. Сума 212 – це новий рекорд світу серед юніорок і "золото" для збірної України.

Що відомо про досягнення Конотоп

  • Конотоп дебютувала на дорослому рівні лише у 2021 році. До того ж її вагова категорія – олімпійська, тому результати українки зараховані в олімпійську кваліфікацію.
  • Результат 212 кілограм – найкращий в кар'єрі Конотоп у ваговій категорії до 55 кілограм, її попередній рекорд на міжнародних змаганнях становив 208 кг, який вона встановила на чемпіонаті Європи-2021 у Москві.