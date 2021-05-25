Новий тренер Шахтаря

41-річний Роберто Де Дзербі уклав з Шахтарем контракт терміном на 2 роки. Італієць став 34-м головним тренером в історії "гірників".

До теми Шахтар офіційно попрощався з Каштру

На тренерському містку Шахтаря Де Дзербі змінив португальця Луїша Каштру. Після успішного сезону-2019/2020 Каштру не зміг виграти з Шахтарем жодного титулу у 2021 році.

Попереднім клубом Де Дзербі був італійський Сассуоло, в якому тренер працював з 2018 року. Протягом тренерської кар'єри Де Дзербі очолював Дарфо Боаріо, Фоджу, Палермо і Беневенто.

За інформацією ЗМІ, Шахтар буде платити Де Дзербі 4 мільйони євро в рік.