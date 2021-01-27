Тухель очолив Челсі, Усик дізнався дату бою: топ-новини спорту 26 січня

У вівторок, 26 січня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.
Джерело: 24 каналТомас Тухель – новий тренер Челсі
Лондонський Челсі після відставки Френка Лемпарда знайшов заміну англійському тренеру. Челсі очолив колишній тренер ПСЖ Томас Тухель.
До слова Барселона – найприбутковіший клуб у 2020 році попри шалені борги
Німецький наставник підписав з "синіми" контракт на півтора року, який також можна буде продовжити ще на сезон. Він дебютує в матчі проти Вулверхемптона 27 січня.
47-річний тренер покинув французький ПСЖ наприкінці грудня 2020 року. З ПСЖ Тухель двічі став чемпіоном Франції, виграв Кубок Франції та Кубок французької ліги.
У сезоні-2019/2020 Тухель вивів ПСЖ у фінал Ліги чемпіонів, в якому французи програли Баварії.
До ПСЖ Тухель працював у Німеччині. Він провів 183 матчі на чолі Майнца та 107 поєдинків біля керма Боруссії Дортмунд. З "джмелями" Тухель виграв Кубок Німеччини.Усик – Джойс: з'явилася дата бою
Непереможний український боксер Олександр Усик наступний бій може провести вже у квітні 2021 року. Суперником українця стане Джо Джойс.
Як відомо, Усик хотів у наступному поєдинку битися за титул WBO, адже є офіційним претендентом на цей пояс. Однак його власник Ентоні Джошуа планує бій з Тайсоном Ф'юрі.
У WBO планує дати дозвіл на бій Джошуа – Ф'юрі. Тоді Усик і Джойс проведуть поєдинок за тимчасовий титул чемпіона або ж визначать, хто зустрінеться з переможцем бою Джошуа – Ф'юрі.Суркіс готовий продати Динамо
Президент київського Динамо Ігор Суркіс заявив, що готовий продати клуб у майбутньому. Суркіс є президентом Динамо з 2002 року.
Суркіс заявив, що продасть Динамо тільки в разі повної впевненості в покупці.
Чи готовий я продати Динамо? Якщо я буду розуміти, що людина, яка купить Динамо, зробить не так, як зробив Курченко для Металіста, – я готовий,
– зазначив Суркіс.
В Україні відзначатимуть День тренера 19 липня. 26 січня уряд погодив проєкт указу президента України Про День тренера.
Як пояснюють на урядовому порталі, дата свята була обрана невипадково – саме 19 липня 1996 року Україна вперше взяла участь в Олімпійських іграх як незалежна держава і самостійна команда.
У розробці проєкту установи нового свята брали участь олімпійський комітет на чолі з Сергієм Бубкою, народний депутат України Жан Беленюк і Асоціація спортивних журналістів України.