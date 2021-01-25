Томас Тухель очолить Челсі
Лондонський Челсі після відставки Френка Лемпарда знайшов заміну англійському тренеру. Невдовзі Челсі очолить колишній тренер ПСЖ Томась Тухель.
Джерело: The Athletic
У запрошенні Тухель був зацікавлений російський власник Челсі Роман Абрамович.
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Що відомо про Тухеля
47-річний тренер покинув французький ПСЖ наприкінці грудня 2020 року. З ПСЖ Тухель двічі став чемпіоном Франції, виграв Кубок Франції та Кубок французької ліги.
У сезоні-2019/2020 Тухель вивів ПСЖ у фінал Ліги чемпіонів, в якому французи програли Баварії.
До ПСЖ Тухель працював у Німеччині. Він провів 183 матчі на чолі Майнца та 107 поєдинків біля керма Боруссії Дортмунд. З "джмелями" Тухель виграв Кубок Німеччини.
Чому Челсі звільнив Лемпарда
- Френк Лемпард провів на чолі Челсі півтора сезону. У дебютному сезоні під орудою Лемпарда Челсі фінішував 4-м у чемпіонаті Англії.
- Слід зазначити, що в тому сезоні Челсі не міг реєструвати нових футболістів.
- Під час літньо-осіннього трансферного вікна-2020 Челсі придбав нових футболістів на понад 200 мільйонів євро.
- Після 19 матчів Челсі посідає 9-е місце у чемпіонаті Англії, набравши всього 29 очок.
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