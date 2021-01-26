В Україні відзначатимуть День тренера 19 липня. 26 січня уряд погодив проєкт указу президента України Про День тренера.

Джерело: фейсбук міністра спорту Вадима Гутцайта

Тепер щорічно, 19 липня, українці будуть вшановувати спортивних тренерів за їх заслуги перед суспільством.

Дивіться також У мене є мрія приїхати на "Донбас Арену" і обіграти там Шахтар, – Ігор Суркіс

"Професійне свято українських фахівців, які готують наших спортсменів до найважливіших змагань у їх житті, обов'язково повинно бути. Ми глибоко цінуємо їхній внесок у розвиток державного спорту. Для мене особисто тренер займає почесне місце, як і людина, яка зробила мене тим, ким я є сьогодні. Всіма моїми високими результатами я зобов'язаний своїм наставникам", – зазначив Вадим Гутцайт.

Чому саме 19 липня?

Як пояснюють на урядовому порталі, дата свята була обрана невипадково – саме 19 липня 1996 року Україна вперше взяла участь в Олімпійських іграх як незалежна держава і самостійна команда.

У розробці проєкту установи нового свята брали участь олімпійський комітет на чолі з Сергієм Бубкою, народний депутат України Жан Беленюк і Асоціація спортивних журналістів України.