Тренерський місток Олімпіка залишився без головного тренера. Ігор Климовський більше не буде керувати командою.

Перша весняна відставка таки відбулась. За інформацією джерела, президент Олімпіка Владислав Гельзін залишився незадоволений результатами команди, тому вирішив увечері 24 лютого зробити кардинальні зміни у тренерському кріслі.

Читайте також Луческу пішов до церкви перед матчем Динамо проти Брюгге: фото

Весняна відставка

Офіційно клуб поки що ніяк не коментує таку інформацію. Нещодавно тренерський штаб поповнив колишній футболіст Манчестер Сіті Яя Туре. Але начебто наступником Ігоря Климовського може стати Юрій Калитвинцев, який раніше працював головним наставником збірної України декількох вікових категорій. Із 2013 року очолював російські клуби.

Донецький клуб невдало розпочав друге коло УПЛ. Олімпік зазнав двох поразок від Динамо (3:1) та Дніпра-1 (0:2). У цих двох зустрічах донеччани забили лише один гол. Хто виведе команду у наступному 16 турі проти Минаю, який відбудеться 28 лютого, наразі невідомо.

До слова, матч Минай – Олімпік розпочнеться о 14:00