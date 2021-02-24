Чеський фрідайвер Девід Венцл встановив новий світовий рекорд. Спортсмен проплив майже 81 метр під кригою.

Девід Венцл наважився на те, що до снаги лише декільком людям на планеті. Чех вирішив перевірити свої сили та влаштував заплив у рідній Чехії на замерзлому озері у 100 кілометрів від Праги.

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Шалений рекорд данського фрідайвера

Спортсмену знадобилось півтори хвилини, щоб здолати дистанцію 80,9 метра (265 футів). Перед запливом за для безпеки Девіда на кризі було зроблено декілька ополонок. Однак свій заплив Венцл виконав на одному подиху. Після встановленого рекорду зізнався, що не мав жодних проблем із затримкою дихання, але холод був нестерпним.

Цікаво, що фрідайвер занурився у крижану воду, температура якої була лише три градуси тепла, без гідрокостюма. Тепер це досягнення занесуть до Книги рекордів Гіннеса.

Сам Венцл на своїй сторінці у інстаграмі поділився враженнями від цієї шаленої витівки.

80,9 метра (265 футів) під льодом. Я скажу, що мені дуже сподобалось. Ейфорія була після запливу, а повний спокій під льодом. Я дуже добре плив і був здивований, як швидко фінішував. Для мене це був чудовий досвід,

– написав Девід.

Йому вдалось перевершити рекорд Стіга Северінсена, який отримав прізвисько "Людина-амфібія". Данський фрідайвер у травні 2012 року зміг затримати дихання під водою на 22 хвилини.

Втім, цього можна було очікувати. Стіга вже давно називають "Людина, яка не дихає". Цікаво, що данець проплив під льодом 76 метрів, що майже на п'ять менше. Його показник протримався 8 років.

Відео встановлення рекорду від Девіда Венцла