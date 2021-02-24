За крок до відставки: екстренер Шахтаря Фонсека змінить Рому на Бенфіку
Італійський наставник Роми Паулу Фонсека вже готується до виходу з клубу. 47-річний спеціаліст вже веде перемовини з португальською Бенфікою.
Джерело:твітер Педро Алмейди
Швидше за все цей сезон може стати останнім для Паулу Фонсеки на тренерському містку Роми. За інформацією журналіста, декілька клубів вже проявляються інтерес до фахівця з Італії.
До теми Рома підписала попередній контракт з тренером замість Фонсеки
Чекає на відставку
Одним із головних претендентів на колишнього тренера донецького Шахтаря є Бенфіка. Головною перевагою цього клубу є те, що спеціаліст не проти повернутись у рідну Португалію.
Сторони вже контактують між собою щодо можливої майбутньої співпраці. Але поки що зарано говорити про деталі потенційної співпраці Фонсеки та Бенфіки.
Ситуація Роми у Серії А
Цікаво, що керівництво "вовків" поставило завдання перед наставником – вихід у Лігу чемпіонів на наступний сезон. Якщо клубу вдасться втілити ціль у реальність, тоді угода наставника автоматично продовжиться ще на один рік. Однак щось пішло не за планом. Раніше повідомлялось, що Рома вже підписала попередній контракт з Массіміліано Аллегрі.
- Зараз "римляни" йдуть четвертими у Серії А, у їх активі 4 очки, поступаючись третьому Ювентусу лише одним пунктом – 44 набрані очки. Але Ромі у спину вже дихають Аталанта та Лаціо, у яких лише на один пункт менше – 43 очки.
- Покращити своє становище "римляни" зможуть вже 28 лютого у матчі проти Мілана.
Поділитися новиною