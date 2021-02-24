Італійський наставник Роми Паулу Фонсека вже готується до виходу з клубу. 47-річний спеціаліст вже веде перемовини з португальською Бенфікою.

Швидше за все цей сезон може стати останнім для Паулу Фонсеки на тренерському містку Роми. За інформацією журналіста, декілька клубів вже проявляються інтерес до фахівця з Італії.

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Чекає на відставку

Одним із головних претендентів на колишнього тренера донецького Шахтаря є Бенфіка. Головною перевагою цього клубу є те, що спеціаліст не проти повернутись у рідну Португалію.





Paulo #Fonseca, who will not continue to coach #Roma next season, could be the next coach of #Benfica. The Portuguese coach welcomes the return to Portugal. First contacts going on. #Transfers — Pedro Almeida (@pedrogva6) February 23, 2021

Сторони вже контактують між собою щодо можливої майбутньої співпраці. Але поки що зарано говорити про деталі потенційної співпраці Фонсеки та Бенфіки.

Паулу Фонсека очолює Рому з червня 2019 року. До цього італієць провів три сезони у донецькому Шахтарі. Як повідомляє спеціалізований портал Transfermarkt, контракт наставника з "вовками" спливає у кінці червня 2021 року. На чолі італійського гранда Паулу провів вже 79 матчів.

Ситуація Роми у Серії А

Цікаво, що керівництво "вовків" поставило завдання перед наставником – вихід у Лігу чемпіонів на наступний сезон. Якщо клубу вдасться втілити ціль у реальність, тоді угода наставника автоматично продовжиться ще на один рік. Однак щось пішло не за планом. Раніше повідомлялось, що Рома вже підписала попередній контракт з Массіміліано Аллегрі.