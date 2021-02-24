Визначився перший учасник 1/8 фіналу Ліги Європи. Ним став англійським Тоттенхем, який двічі зумів розгромити австрійський Вольфсберг.

Тоттенхем – Вольфсберг 4:0

Голи: Аллі, 11, Вінісіус, 50, 83, Бейл, 73

Перший матч між цими командами закінчився розгромною перемогою Тоттенхема 4:1. Тоді гра відбулася на нейтральному полі в Будапешті.

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Чотири голи влетіли у ворота Вольфсберга і у другій грі. При цьому до трьох з чотирьох голів доклався Аллі. Саме він відкрив рахунок на 11-й хвилині матчу ударом через себе.

Перед перервою Вінісіус міг подвоювати перевагу своєї команди, але суперник вибив м'яч мало не з лінії воріт.

Та все ж Вінісіус забив в цьому матчі. При чому двічі. І перший раз йому асистував Аллі – півзахисник навісив, форвард головою відправив м'яч у ворота з відскоком від газону.

Згодом Аллі додасть до свого активу ще одну гольову передачу. Цього разу на Бейла, який за чотири хвилини до результативного удару вийде на поле.

Дубль же Вінісіус оформив, коли захисники Вольфсберга помилилися біля власних воріт – Скарлет відібрав м'яч, а форвард завдав потужного удару.

Відеоогляд матчу Тоттенхем – Вольфсберг

Тоттенхем виходить в 1/8 фіналу Ліги Європи. Решта матчів 1/16 фіналу будуть зіграні у четвер, 25 лютого. Тоді й визначаться усі команди, які пройшли в наступний раунд турніру.