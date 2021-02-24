Увечері 24 лютого Аталанта на власному полі приймала Реал у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч завершився мінімальною перемогою "вершкових" – 0:1.

Аталанта – Реал 0:1

Гол: Менді, 86

Вилучення: Фройлер, 17 (Аталанта)

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Команди спокійно почали матч, але на 17-й хвилині трапилося те, чого не очікував ніхто. Фройлер збив у штрафній Менді і арбітр видалив гравця за фол останньої надії. Зазначимо, що рефері не ходив сам дивитися повтор моменту.

Відео вилучення Фройлера

Наприкінці першого тайму Кроос навісив зі штрафного з лівого флангу і Каземіро пробив головою – Голліні зреагував.

Відео удару Каземіро

Після перерви м'яч ледь не опинився у воротах Аталанти. Модріч пробив з центру штрафного майданчика, і після рикошету м'яч прокотився поруч зі штангою.

У другому таймі Аталанта діяла метушливо. Так, було важко грати проти Реала вдесятьох, але й було відчуття, що не реалізували свій потенціал "бергамаскі".

Наприкінці матчу "вершковим" все ж вдалося дотиснути підопічних Гасперіні та вирвати перемогу. Менді прийняв м'яч перед штрафним Аталанти і відразу технічно пробив точно в кут.

Відео голу Менді

Матч-відповідь між командами запланований на 16 березня в Іспанії.

Аталанта – Реал відеоогляд