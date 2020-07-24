Український воротар Андрій Лунін стане другим голкіпером мадридського "Реала" і буде конкурувати з Тібо Куртуа в новому футбольному сезоні іспанської Ла Ліги.

"Реал" не буде продовжувати контракт з сином головного тренера команди Зінедіна Зідана Лукою і зробить ставку на Андрія Луніна як на другого голкіпера команди в наступному сезоні. Про це повідомляє видання AS.

Читайте також: Шанс для Луніна: воротар "Реалу" придбав будинок в Лондоні

Також Альфонс Ареола, який був запасним воротарем "Реала" в цьому футбольному році, повернеться в ПСЖ, оскільки його оренда підійшла до кінця.

Андрій Лунін в "Реалі"