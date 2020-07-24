Українець Лунін фантастичною грою змусив "Реал" попрощатися з Зіданом-молодшим
Український воротар Андрій Лунін стане другим голкіпером мадридського "Реала" і буде конкурувати з Тібо Куртуа в новому футбольному сезоні іспанської Ла Ліги.
"Реал" не буде продовжувати контракт з сином головного тренера команди Зінедіна Зідана Лукою і зробить ставку на Андрія Луніна як на другого голкіпера команди в наступному сезоні. Про це повідомляє видання AS.
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Також Альфонс Ареола, який був запасним воротарем "Реала" в цьому футбольному році, повернеться в ПСЖ, оскільки його оренда підійшла до кінця.
Андрій Лунін в "Реалі"
- Андрій Лунін перейшов в "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року за 8,5 мільйона євро. Однак за мадридський клуб зіграв лише в товариських матчах, після чого відправився в оренду.
- Сезон 2018/19 він провів у "Леганесі", але зіграв лише 7 матчів.
- Сезон 2019/20 він розпочав у "Вальядоліді", але й там йому не дали шансу – лише 2 матчів в Кубку Іспанії.
- Тож взимку 2020 року Лунін перейшов у оренду в "Ов'єдо", який виступає в Сегунді (другий за силою чемпіонат Іспанії). Там він одразу став основним воротарем.