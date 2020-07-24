Етапів Формули-1 в Північній та Південній Америці не буде: де відбудуться перегони взамін
Етапи Формули-1, які мали б відбутися в Канаді, США, Мексиці та Бразилії, скоріш за все, не відбудуться. Замість них перегони приймуть європейські траси.
Причиною відмови від проведення етапів у Північній та Південній Америці BBC називає незадовільну ситуацію з розповсюдженням коронавірусу. США посідає перше місце за кількістю інфікованих, а Бразилія – друге. Мексика ж на сьомому місці.
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Щодо Канади, то там ситуація з поширенням коронавірусу значно краща, але карантинні обмеження, які запроваджені в країні, майже унеможливлюють проведення перегонів.
Нагадаємо, попередньо гран-прі США було заплановано на 23 жовтня, гонка в Мексиці на 30 жовтня, а в Бразилії – 13 листопада.
Де відбудуться перегони замість цих етапів
Цілком ймовірно, що замість етапів у Північній та Південній Америці, три етапи прийме Європа. Перегони повернуться на легендарну трасу Нюрбургринг в Німеччині, а також Імола в Італії. Дебютує в перегонах траса Портумао в Португалії.
Очікується, що гран-прі в Нюрбургрингу, який востаннє приймав гонки у 2013 році, відбудеться 11 жовтня. Пізніше провести перегони там немає можливості. Адже саме траса перебуває в горах, і там доволі швидко випадає сніг.
Гонка в Портімао відбудеться 25 жовтня, а Імола прийме етап перегонів 1 листопада.
Повернення перегонів на смертельну трасу
Імола має чималий досвід проведення перегонів. Вперше вони тут відбулися у 1980 році, і це було гран-прі Італії. А вже з наступного року і до 2006 року тут відбувався гран-прі Сан-Марино (ця країна розміщена поруч).
Саме на цьому треці у 1994 році загинуло два легендарні гонщики. 30 квітня 1994 року під час кваліфікації загинув Роланд Ратценбергер. А наступного дня, 1 травня, під час перегонів в аварію потрапив і Айртон Сенна. Він отримав травми, несумісні з життям.
Які ще траси можуть прийняти перегони у 2020 році
У керівництві Формули-1 працюють над тим, щоб провести один або два етапи в Азії. Хочуть це зробити у першій половині листопада. Це може бути нова траса у в'єтнамському Ханої, а також траса в малазійському Сепангу. Очікується, що закінчиться сезон двома гонками в Бахрейні та однією в Абу-Дабі в листопаді та грудні.