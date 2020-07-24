Етапи Формули-1, які мали б відбутися в Канаді, США, Мексиці та Бразилії, скоріш за все, не відбудуться. Замість них перегони приймуть європейські траси.

Причиною відмови від проведення етапів у Північній та Південній Америці BBC називає незадовільну ситуацію з розповсюдженням коронавірусу. США посідає перше місце за кількістю інфікованих, а Бразилія – друге. Мексика ж на сьомому місці.

Варте уваги: Продовжує відновлення: нові подробиці стану здоров'я Міхаеля Шумахера

Щодо Канади, то там ситуація з поширенням коронавірусу значно краща, але карантинні обмеження, які запроваджені в країні, майже унеможливлюють проведення перегонів.

Нагадаємо, попередньо гран-прі США було заплановано на 23 жовтня, гонка в Мексиці на 30 жовтня, а в Бразилії – 13 листопада.

Де відбудуться перегони замість цих етапів

Цілком ймовірно, що замість етапів у Північній та Південній Америці, три етапи прийме Європа. Перегони повернуться на легендарну трасу Нюрбургринг в Німеччині, а також Імола в Італії. Дебютує в перегонах траса Портумао в Португалії.

Очікується, що гран-прі в Нюрбургрингу, який востаннє приймав гонки у 2013 році, відбудеться 11 жовтня. Пізніше провести перегони там немає можливості. Адже саме траса перебуває в горах, і там доволі швидко випадає сніг.

Гонка в Портімао відбудеться 25 жовтня, а Імола прийме етап перегонів 1 листопада.

BREAKING: We're racing at Nurburgring, Portimao and Imola!



The three Grands Prix will make up rounds 11-13 of the 2020 F1 calendar, with Imola being a two-day event#EifelGP #PortugueseGP #ImolaGP pic.twitter.com/Hxen8a45g1 — Formula 1 (@F1) July 24, 2020

Повернення перегонів на смертельну трасу

Імола має чималий досвід проведення перегонів. Вперше вони тут відбулися у 1980 році, і це було гран-прі Італії. А вже з наступного року і до 2006 року тут відбувався гран-прі Сан-Марино (ця країна розміщена поруч).

Саме на цьому треці у 1994 році загинуло два легендарні гонщики. 30 квітня 1994 року під час кваліфікації загинув Роланд Ратценбергер. А наступного дня, 1 травня, під час перегонів в аварію потрапив і Айртон Сенна. Він отримав травми, несумісні з життям.

Які ще траси можуть прийняти перегони у 2020 році

У керівництві Формули-1 працюють над тим, щоб провести один або два етапи в Азії. Хочуть це зробити у першій половині листопада. Це може бути нова траса у в'єтнамському Ханої, а також траса в малазійському Сепангу. Очікується, що закінчиться сезон двома гонками в Бахрейні та однією в Абу-Дабі в листопаді та грудні.