Український захисник Дмитро Чигринський залишиться у грецькому клубі. АЕК домовився із основним захисником команди про контракт ще на один рік.

Інформацію про українця повідомило грецьке видання Sdna, яке посилається на місцеве радіо ΣΠΟΡ FM 94,6.

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Залишається в Греції

Чигринський буде захищати кольори АЕКу щонайменше рік. За інформацією джерела, сьогодні, 24 липня, клуб офіційно підтвердить продовження контракту з українцем.

Чигринський хотів домовитись про контракт на два роки, але нова угода підписала лише на один сезон.

Додамо, що в останньому турі команда Чигринського зіграє з "Олімпіакосом", який достроково став чемпіоном Греції. Для путівки в Лігу чемпіонів АЕКу потрібна лише перемога та сподіватися на поразку ПАОКа від "Аріса". Для другого місця команді з Салонік достатньо зіграти навіть у нічию.

Після нічийного матчу ПАОК зберіг над АЕКом у три пункти.

Підкреслимо, що послугами захисника зацікавився румунський "Стяуа".

Кар'єра Чигринського в АЕКу

У 2016 році підписав дворічний контракт із грецьким "АЕКом" із можливістю продовження на один сезон. Дебютував за нову команду у липня у поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти французького "Сент-Етьєна" і допоміг втримати нічию 0:0.

У березні цього ж року продовжив контракт з АЕКом до літа 2020 року з можливістю пролонгації ще на один рік. Чигринський допоміг команді здобути перший за 24 роки – титул чемпіона Греції.

У цьому сезоні 33-річний футболіст забив 3 голи в 25 матчах.