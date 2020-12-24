Збірна України з футболу завершила 2020 рік на 24-й позиції у рейтингу ФІФА. 24-а позиція – п'ятий результат української збірної за всю історію команди.

У 2019 році збірна України мали такий же показник. Про це повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).

До теми Україна зберегла 24 місце у рейтингу ФІФА

Повідомляється, що це найвище місце, яке посідала збірна України в рейтингу ФІФА станом на грудень за останні сім років.

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Статистика збірної України у рейтингу ФІФА / Фото УАФ

Рекорд збірної України

Рекордний результат за підсумками року було зафіксовано у 2006-у. Тоді збірна України під керівництвом Олега Блохіна опинилася на 13-й сходинці реєстру.

Додамо, що в щомісячному рейтингу Україна була на 11-й позиції (із лютого до травня 2007 року).



Календар збірної України у відборі на ЧС-2022 / Ілюстрація 24 каналу