Головний тренер французького ПСЖ Томас Тухель звільнений зі своєї посади. Тухель покинув ПСЖ за пів року до завершення контракту.

Про те, що Тухель звільнений з ПСЖ, повідомляє німецьке видання Bild. Інформацію підтверджує також французький RMC Sport.

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47-річний Тухель був звільнений ввечері 23 грудня за рішенням спортивного директора парижан Леонардо.

Контракт Тухель закінчувався влітку 2021 року.

Статистика ПСЖ у сезоні-2020/2021

Паризький клуб йде на 3-у місці в чемпіонаті Франції, на одне очко відстаючи від Ліона та Лілля.

В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з каталонською Барселоною.

З 2018 року, коли Тухель очолив ПСЖ, французький клуб двічі став чемпіоном Франції. У сезоні-2019/2020 ПСЖ дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, в якому програв Баварії.

Як повідомляє RMC Sport, новим головним тренером ПСЖ стане колишній наставник Тоттенхема Маурісіо Почеттіно.