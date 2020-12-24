Український боксер Василь Ломаченко розповів про своє відновлення після травми плеча. Ломаченко вже приступив до бігової роботи і найближчим часом займатиметься повноцінно.

Ломаченко заявив, що планує повернутися у ринг навесні 2021 року. Про це повідомляє The Ring.

Варте уваги Коментарі Ломаченка такі ж тупі, як Уайлдера, – промоутер українця

Моє плече почувається добре. Я роблю реабілітаційні вправи. До кінця реабілітації залишилося три тижні. Ми дивимося на квітень або травень 2021 року. Я не ледар. Я завжди тримаю себе у формі,

– сказав Ломаченко.

Що відомо про травму Ломаченка

Український боксер заявляє, що виходив на бій з Теофімо Лопесом з двома травмами. Після програного поєдинку Ломаченку зробили операцію.

Наразі не відомо, хто стане наступним суперником українця. Ломаченко хоче реваншу з Лопесом, але він не передбачений контрактом.

Водночас Ломаченко заявив, що залишиться у легкій вазі.