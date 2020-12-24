Колишній футболіст київського Динамо Артем Мілевський повернувся у чемпіонат України. Нападник перейшов у закарпатський клуб Минай.

Про перехід Мілевського у Минай повідомляє закарпатський клуб. Сторони уклали контракт на 1,5 роки.

До слова Рух відмовився від трансферу Мілевського: причина

35-річний Мілевський заявив, що радий повернутися у чемпіонат України.

Дуже приємно повернутися в Україну, в УПЛ. Минай – дуже хороша команда і я дякую за таку можливість клубу. Я передивився останні матчі Минаю, поспілкувався з Василем Кобіним. Мені тут подобається і розраховую принести користь команді,

– сказав Мілевський.

Що відомо про кар'єру Мілевського

Мілевський перебував у київському Динамо з 2002 року. У Києві він відіграв 178 матчів і забив 57 м'ячів. З киянами Артем ставав чемпіоном України.

За кордоном Мілевський виступав за Газіентепспор, Хайдук, Спліт, Конкордію, Тосно, Кішварду та Динамо Брест.

За збірну України забив 8 голів у 50 поєдинках. Срібний призер чемпіонату Європи U-21.