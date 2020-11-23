Іспанська "Барселона" оголосила заявку на матч Ліги чемпіонів проти "Динамо". "Синьо-гранатові" не зможуть розраховувати на декілька лідерів команди в цьому матчі.

Ще перед тим було відомо, що "Барселона" зіштовхнулася з кадровими проблемами. Ушкодження у матчі проти "Атлетіко" отримав центральний захисник Жерар Піке. Він може пропустити до 6 місяців через травму.

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Ще перед тим травми отримали Серхіо Бускетс та Ансу Фаті. Тож їх відсутність у матчі в Києві була очікуваною.

Однак проти "Динамо" не зіграє і Ліонель Мессі. Нападник та капітан команди не потрапив до заявки гравців, які відправилися до Києва.

Не полетів до Києва і Френкі де Йонг. Головний тренер "Барселони" Рональд Куман відсутність лідерів пояснив тим, що їм треба відпочити.

Заявка "Барселони" на матч проти "Динамо" в Києві:

Воротарі: тер Штеген, Нето, Пенья.

Захисники: Дест, Лангле, Альба, Фірпо Хуніор, Мінгеса.

Півзахисники: Аленья, П'яніч, Пуч, Коутінью, Педрі, Трінкау, Матеус Фернандес.

Нападники: Грізманн, Брейтвейт, Дембеле, Конрад.