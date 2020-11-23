Мессі не зіграє проти "Динамо" в Лізі чемпіонів: заявка "Барселони" на гру
Іспанська "Барселона" оголосила заявку на матч Ліги чемпіонів проти "Динамо". "Синьо-гранатові" не зможуть розраховувати на декілька лідерів команди в цьому матчі.
Ще перед тим було відомо, що "Барселона" зіштовхнулася з кадровими проблемами. Ушкодження у матчі проти "Атлетіко" отримав центральний захисник Жерар Піке. Він може пропустити до 6 місяців через травму.
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Ще перед тим травми отримали Серхіо Бускетс та Ансу Фаті. Тож їх відсутність у матчі в Києві була очікуваною.
Однак проти "Динамо" не зіграє і Ліонель Мессі. Нападник та капітан команди не потрапив до заявки гравців, які відправилися до Києва.
Не полетів до Києва і Френкі де Йонг. Головний тренер "Барселони" Рональд Куман відсутність лідерів пояснив тим, що їм треба відпочити.
Заявка "Барселони" на матч проти "Динамо" в Києві:
- Воротарі: тер Штеген, Нето, Пенья.
- Захисники: Дест, Лангле, Альба, Фірпо Хуніор, Мінгеса.
- Півзахисники: Аленья, П'яніч, Пуч, Коутінью, Педрі, Трінкау, Матеус Фернандес.
- Нападники: Грізманн, Брейтвейт, Дембеле, Конрад.
- Матч "Динамо" – "Барселона" відбудеться у вівторок, 24 листопада. Початок матчі на НСК "Олімпійський" о 22:00.
- Гра відбудеться без глядачів.
- У першому матчі "Барселона" перемогла 2:1.
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